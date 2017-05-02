График отключения горячей воды в районах Волгограда.

Сегодня, 2 мая, в районах Волгограда поочередно сроком на два дня будет ограничиваться подача горячей воды в жилые дома и социальные учреждения.

Как сообщает ВДТВ, первый на очереди — Краснооктябрьский район. Здесь отключат горячую воду сегодня, а также 16 мая.

Предалагаем вашему вниманию полный график отключения ГСВ в Волгограде.

Краснооктябрьский район:

Со 2 по 4 мая:

ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;.

ул. 4-х Связистов, 25а, 25Б;.

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;.

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;.

ул. Вершинина 5, 7, 24;.

ул. Высокая, 18а, 18Б;.

ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;.

ул. Лермонтова, 30;.

ул. Нестерова, 16, 16а;.

ул. Новоремесленная, 13;.

ул. Правды, 2, 4;.

ул. Промышленная, 10;.

ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;.

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 62, 62а, 64, 66, 68, 70.

Детские сады: № 345, 357, 373, 386.

Областной геронтологический центр,.

Детский противотуберкулёзный санаторий № 3.

Областная детская клиническая больница.

Областной кожно-венерологический диспансер № 4.

Детская поликлиника № 1.

Женская консультация клинической больницы № 5.

Школы: № 5, 49, 92.

С 16 по 18 мая:

ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;.

ул. Курильская, 5, 7, 9;.

ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

Детский сад № 314.

Школа-интернат № 8.

Частная интегрированная школа.

Ворошиловский район.

4 мая:

ул. Буханцева, 20, 22;.

ул. Воркутинская, 3;.

ул. Липецкая, 3, 3а.

Кировский район.

4 мая.

Городская клиническая больница № 1.

5 мая.

Роддом № 3.

23 мая.

Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1.

Советский район.

С 10 по 12 мая:

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1Б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7;.

ул. Аджарская, 16, 18, 35, 37;.

ул. Логовская, 1, 2, 5;.

ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20;.

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21;.

ул. К. Маркса, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;.

ул. Л. Толстого, 1а, 1Б, 5, 5а, 7;.

пр. Университетский, 34;.

ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.

Детский сад № 334.

Школа № 93.

Лицей «Лидер».

Школа-интернат № 7.

С 17 по 19 мая:

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4;.

ул. 35-й Гвардейской, 1/1, 3/1, 4, 21;.

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;.

ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50;.

ул. Балакирева, 2;.

ул. им. Богданова, 1/1, ½, 1/3, 25, 28, 30;.

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;.

ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20;.

ул. Даугавская, 5, 20;.

ул. Запорожская, 3;.

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;.

ул. Калининградская, 2а, 21;.

ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7;.

ул. Комарова, 75, 79;.

ул. Малиновская, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а;.

ул. Мариупольская, 10, 12, 14;.

ул. Новосибирская, 66;.

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;.

ул. Петровская, 9;.

ул. им. Полухина, 2/1, 2/2;.

ул. Родниковая, 14, 16, 18;.

ул. Славская, 3, 10, 12;.

ул. Сухова, 17, 19, 21, 25;.

ул. Тимирязева, 1Б, 11, 46, 50;.

пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 49, 54, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98;.

ул. Шауляйская, 4а, 2а;.

ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60.

Детские сады: № 21, 26, 44, 140, 160, 180, 212, 215, 229, 244, 245, 246, 348, 359.

Детская поликлиника № 25.

Станция скорой медицинской помощи, клиническая больница № 11.

Клиническая больница № 7.

Детская поликлиника № 31.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Школы: № 54, 106, 111, детская школа искусств № 8, гимназия № 15, детско-юношеская спортивная школа № 14.

НИИ агролесомелиорации.

ВолГУ.

Нефтяной колледж.

Центр детского технического творчества.

Тракторозаводский район.

С 16 по 18 мая:

ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;.

ул. Андреева, 13;.

ул. Атласова, 16;.

ул. Баскунчакская, 5;.

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10;.

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16;.

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19;.

ул. Быкова, 4а;.

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51;.

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а;.

ул. Жолудева 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38;.

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а.

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11;.

пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227;.

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;.

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;.

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11;.

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11;.

ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69;.

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24;.

ул. С. Щедрина, 1, 5, 7;.

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32.

Детские сады: № 73, 170, 177, 195, 205, 220, 238, 254, 260, 276, 278, 281, 293, 358.

Областной клинический наркологический диспансер.

Станция скорой помощи, детская поликлиника № 17.

Клиническая поликлиника № 1.

Наркологический кабинет.

Детская больница № 2.

Роддом № 1, женская консультация.

Противотуберкулезный диспансер.

Клиническая больница № 4.

Школы: № 1, 3, 12, 17, 29, 94, межшкольный учебный комбинат, прогимназия, музыкальная школа № 2.

Дзержинский район.

С 10 по 12 мая:

ул. Ангарская, 7Б, 13;.

ул. Бурейская, 1, 1а, 1 В, 1д;.

ул. Жирновская, 9;.

ул. К. Либкнехта, 13, 21;.

пр. Маршала Жукова, 85, 95, 105, 115;.

ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24;.

ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19;.

ул. Тимофеева, 10;.

ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;.

ул. Фастовская, 168;.

ул. Хорошева, 46, 48;.

ул. Щербина, 10.

Детские сады: № 10, 35, 261, 263, 265, 300, 380, 385.

Областная клиническая больница № 1.

Областная клиническая психиатрическая больница № 2.

Областная наркологическая больница.

Областная станция переливания крови.

Центр медицины катастроф.

Центр гигиены и эпидемиологии, госпиталь.

Школы: № 67, 96.

С 17 по 19 мая:

б-р 30-летия Победы, 6, 15 г, 15д, 16, 17а, 17Б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72;.

ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19;.

ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71Б, 108, 112, 114, 116;.

ул. Аракская, 29, 31, 33, 35;.

ул. Безымянная, 1;.

ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112;.

ул. Московская, 5а, 6а;.

ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54;.

ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14Б, 16;.

ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26;.

ул. Хорошева, 14, 20.

Детские сады: № 350, 355, 362.

Поликлиника № 30.

Школы: № 102, гимназия № 11, ДШИ № 5, ДЮСШ по зимним видам спорта, школа-интернат.

Прочие потребители: ФГУЗ «МЧС ГУВД Волгоградской области».

Центральный район.

С 15 по 18 мая:

ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а;.

ул. Бакинская, 13;.

ул. Глазкова, 15, 23, 27;.

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;.

ул. Землянского, 3, 5, 9;.

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41Б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60, 78а;.

ул. Коммунальная, 18;.

ул. Комсомольская, 6, 8;.

ул. Краснознаменская, 6, 8;.

ул. Ленина, 6, 11;.

ул. Наумова, 14;.

ул. Порт-Саида, 7а;.

ул. Пражская, 1;.

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;.

ул. Чуйкова, 37.

Академия МВД.

Детские сады: № 54, 95, 156, 198, 224, 354 («Радость»).

Музыкальная школа № 8.

Гимназия № 3.

Школа олимпийского резерва.

Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер.

Детская инфекционная клиническая больница № 21.

Детская клиническая психбольница, дом ребенка.

Стоматологическая поликлиника № 1.

Физиотерапевтическая поликлиника.

Пульмонологический санаторий.

Городская клиническая больница № 3.

Городская клиническая поликлиника № 3.

Областная администрация.

ТРЦ’Европа Сити Молл