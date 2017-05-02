График отключения горячей воды в районах Волгограда
График отключения горячей воды в районах Волгограда.
График отключения горячей воды в районах Волгограда.
Сегодня, 2 мая, в районах Волгограда поочередно сроком на два дня будет ограничиваться подача горячей воды в жилые дома и социальные учреждения.
Как сообщает ВДТВ, первый на очереди — Краснооктябрьский район. Здесь отключат горячую воду сегодня, а также 16 мая.
Предалагаем вашему вниманию полный график отключения ГСВ в Волгограде.
Краснооктябрьский район:
Со 2 по 4 мая:
ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;.
ул. 4-х Связистов, 25а, 25Б;.
ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;.
ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;.
ул. Вершинина 5, 7, 24;.
ул. Высокая, 18а, 18Б;.
ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;.
ул. Лермонтова, 30;.
ул. Нестерова, 16, 16а;.
ул. Новоремесленная, 13;.
ул. Правды, 2, 4;.
ул. Промышленная, 10;.
ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;.
ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 62, 62а, 64, 66, 68, 70.
Детские сады: № 345, 357, 373, 386.
Областной геронтологический центр,.
Детский противотуберкулёзный санаторий № 3.
Областная детская клиническая больница.
Областной
Детская поликлиника № 1.
Женская консультация клинической больницы № 5.
Школы: № 5, 49, 92.
С 16 по 18 мая:
ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;.
ул. Курильская, 5, 7, 9;.
ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Детский сад № 314.
Частная интегрированная школа.
Ворошиловский район.
4 мая:
ул. Буханцева, 20, 22;.
ул. Воркутинская, 3;.
ул. Липецкая, 3, 3а.
Кировский район.
4 мая.
Городская клиническая больница № 1.
5 мая.
Роддом № 3.
23 мая.
Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1.
Советский район.
С 10 по 12 мая:
ул. Авиаторская, 1, 1а, 1Б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7;.
ул. Аджарская, 16, 18, 35, 37;.
ул. Логовская, 1, 2, 5;.
ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20;.
ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21;.
ул. К. Маркса, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;.
ул. Л. Толстого, 1а, 1Б, 5, 5а, 7;.
пр. Университетский, 34;.
ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.
Детский сад № 334.
Школа № 93.
Лицей «Лидер».
С 17 по 19 мая:
ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4;.
ул. 35-й Гвардейской, 1/1, 3/1, 4, 21;.
ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;.
ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50;.
ул. Балакирева, 2;.
ул. им. Богданова, 1/1, ½, 1/3, 25, 28, 30;.
ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;.
ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20;.
ул. Даугавская, 5, 20;.
ул. Запорожская, 3;.
ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;.
ул. Калининградская, 2а, 21;.
ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7;.
ул. Комарова, 75, 79;.
ул. Малиновская, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а;.
ул. Мариупольская, 10, 12, 14;.
ул. Новосибирская, 66;.
ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;.
ул. Петровская, 9;.
ул. им. Полухина, 2/1, 2/2;.
ул. Родниковая, 14, 16, 18;.
ул. Славская, 3, 10, 12;.
ул. Сухова, 17, 19, 21, 25;.
ул. Тимирязева, 1Б, 11, 46, 50;.
пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 49, 54, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98;.
ул. Шауляйская, 4а, 2а;.
ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60.
Детские сады: № 21, 26, 44, 140, 160, 180, 212, 215, 229, 244, 245, 246, 348, 359.
Детская поликлиника № 25.
Станция скорой медицинской помощи, клиническая больница № 11.
Клиническая больница № 7.
Детская поликлиника № 31.
Школы: № 54, 106, 111, детская школа искусств № 8, гимназия № 15,
НИИ агролесомелиорации.
ВолГУ.
Нефтяной колледж.
Центр детского технического творчества.
Тракторозаводский район.
С 16 по 18 мая:
ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;.
ул. Андреева, 13;.
ул. Атласова, 16;.
ул. Баскунчакская, 5;.
ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10;.
ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16;.
ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19;.
ул. Быкова, 4а;.
ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51;.
ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а;.
ул. Жолудева 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38;.
ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а.
ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11;.
пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227;.
ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;.
ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;.
ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11;.
ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11;.
ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69;.
ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24;.
ул. С. Щедрина, 1, 5, 7;.
ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32.
Детские сады: № 73, 170, 177, 195, 205, 220, 238, 254, 260, 276, 278, 281, 293, 358.
Областной клинический наркологический диспансер.
Станция скорой помощи, детская поликлиника № 17.
Клиническая поликлиника № 1.
Наркологический кабинет.
Детская больница № 2.
Роддом № 1, женская консультация.
Противотуберкулезный диспансер.
Клиническая больница № 4.
Школы: № 1, 3, 12, 17, 29, 94, межшкольный учебный комбинат, прогимназия, музыкальная школа № 2.
Дзержинский район.
С 10 по 12 мая:
ул. Ангарская, 7Б, 13;.
ул. Бурейская, 1, 1а, 1 В, 1д;.
ул. Жирновская, 9;.
ул. К. Либкнехта, 13, 21;.
пр. Маршала Жукова, 85, 95, 105, 115;.
ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24;.
ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19;.
ул. Тимофеева, 10;.
ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;.
ул. Фастовская, 168;.
ул. Хорошева, 46, 48;.
ул. Щербина, 10.
Детские сады: № 10, 35, 261, 263, 265, 300, 380, 385.
Областная клиническая больница № 1.
Областная клиническая психиатрическая больница № 2.
Областная наркологическая больница.
Областная станция переливания крови.
Центр медицины катастроф.
Центр гигиены и эпидемиологии, госпиталь.
Школы: № 67, 96.
С 17 по 19 мая:
ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19;.
ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71Б, 108, 112, 114, 116;.
ул. Аракская, 29, 31, 33, 35;.
ул. Безымянная, 1;.
ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112;.
ул. Московская, 5а, 6а;.
ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54;.
ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14Б, 16;.
ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26;.
ул. Хорошева, 14, 20.
Детские сады: № 350, 355, 362.
Поликлиника № 30.
Школы: № 102, гимназия № 11, ДШИ № 5, ДЮСШ по зимним видам спорта,
Прочие потребители: ФГУЗ «МЧС ГУВД Волгоградской области».
Центральный район.
С 15 по 18 мая:
ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а;.
ул. Бакинская, 13;.
ул. Глазкова, 15, 23, 27;.
ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;.
ул. Землянского, 3, 5, 9;.
пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41Б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60, 78а;.
ул. Коммунальная, 18;.
ул. Комсомольская, 6, 8;.
ул. Краснознаменская, 6, 8;.
ул. Ленина, 6, 11;.
ул. Наумова, 14;.
ул.
ул. Пражская, 1;.
ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;.
ул. Чуйкова, 37.
Академия МВД.
Детские сады: № 54, 95, 156, 198, 224, 354 («Радость»).
Музыкальная школа № 8.
Гимназия № 3.
Школа олимпийского резерва.
Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер.
Детская инфекционная клиническая больница № 21.
Детская клиническая психбольница, дом ребенка.
Стоматологическая поликлиника № 1.
Физиотерапевтическая поликлиника.
Пульмонологический санаторий.
Городская клиническая больница № 3.
Городская клиническая поликлиника № 3.
Областная администрация.
ТРЦ’Европа Сити Молл