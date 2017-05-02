Памятное место «Богатый источник» реконструируют в Ростове

Памятное место «Богатый источник» решено реконструировать в донской столице.

Согласно информации из официальных источников, до 1 августа 2017 года планируется завершить процедуру признания бесхозным объекта культурного наследия «Памятное место “Богатый источник”, связанное с историей Ростовского водопровода» и приступить к мероприятиям по принятию его в муниципальную собственность.

Проект реконструкции объекта культурного наследия решено разработать на основе эскиза, отобранного по итогам творческого конкурса.

О предполагаемых сроках проведения реконструкции не сообщается.