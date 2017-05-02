Памятное место «Богатый источник» реконструируют в Ростове
Проект реконструкции объекта культурного наследия разработают на основе эскиза, отобранного по итогам творческого конкурса.
Проект реконструкции объекта культурного наследия разработают на основе эскиза, отобранного по итогам творческого конкурса.
Памятное место «Богатый источник» решено реконструировать в донской столице.
Согласно информации из официальных источников, до 1 августа 2017 года планируется завершить процедуру признания бесхозным объекта культурного наследия «Памятное место “Богатый источник”, связанное с историей Ростовского водопровода» и приступить к мероприятиям по принятию его в муниципальную собственность.
Проект реконструкции объекта культурного наследия решено разработать на основе эскиза, отобранного по итогам творческого конкурса.
О предполагаемых сроках проведения реконструкции не сообщается.