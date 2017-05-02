Проекты благоустройства зеленых зон и улиц презентовали Мэру Казани

(Город Казань KZN.RU, 2 мая, Алсу Сафина). Проекты благоустройства городских объектов и концепции развития улиц представили сегодня в Исполкоме Мэру Казани Ильсуру Метшину. В числе презентованных проектов — благоустройство территории ГИДУВ по ул. Бутлерова, скверов им. А. В. Вишневского и по ул. Татарстан, проекты «Окно в Казань» и «Электронные острова».

В совещании приняли участие главный архитектор города Татьяна Прокофьева, главы администраций районов, начальник отдела городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства, главный художник Казани Жанна Белицкая и другие.

Презентацию эскизных проектов провели архитекторы творческой группы при Мэрии Казани Юлия Юнусова и Мария Мелентьева. Представляя новых специалистов, Татьяна Прокофьева отметила, что девушки являются выпускницами КГАСУ по специальности «Градостроительство».

Среди масштабных проектов, который презентовали архитекторы — благоустройство территории ГИДУВ по ул. Бутлерова, которая разделена на 4 зоны: входная группа Казанской государственной медицинской академии, тихая зона отдыха при Республиканской клинической офтальмологической больнице, внутренний дворик и хозяйственная зона. Так, в частности, во входной зоне архитекторы предлагают установить бюст или барельеф в честь академика Александра Лурии. Проект уже презентовали министру здравоохранения РТ Аделю Вафину, который положительно его оценил.

Небольшой сквер им. А. В. Вишневского, расположенный на той же улице, предлагается сделать более заметным и открытым для жителей города. По задумке архитекторов, в сквере можно обустроить места для отдыха, высадить клумбы с лечебными растениями, отреставрировать установленный там памятник известному врачу.

Стоит отметить, что оба этих проекта были разработаны по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Еще один сквер, которому требуется благоустройство, расположен на ул. Татарстан, на пересечении с ул. Тукая. Как отметили архитекторы, сейчас сквер из-за торговых объектов изолирован. «Хочется навести на этой территории порядок, поскольку это вход в историческую зону», — добавила главный архитектор. Мэр Казани также отметил, что эта территория находится на пути к водным воротам города — речному порту и около Старо-Татарской слободы. «Такие точки очень важны для архитектуры, восприятия города. Это будут совершенно другая улица и другой перекресток, если эта территория станет зеленее», — уверен градоначальник.

Восстановить скульптуры художника Григория Иванченко, которые создавались с конца 80-х годов и расположены в разных местах города, также предложили Юлия Юнусова и Мария Мелентьева в рамках проекта «Обереги Казани». Архитекторы рассказали, что из 26 скульптур сохранились 12, самая необычная из них — стела в саду Молодоженов.

В числе прочих разработан и проект по приспособлению пожарной каланчи под информационный центр развития Адмиралтейской слободы.

После презентации эскизных проектов благоустройства зеленых зон Юлия Юнусова и Мария Мелентьева представили проект типового решения благоустройства перекрестков города. Так, архитекторы предложили усовершенствовать транспортный узел по улицам Ю. Фучика и Р. Зорге, обустроить там велодорожки и велопаркинги, парковочные места на выходе из метро, разработать схему организации торговых павильонов.

Особое внимание архитекторы уделили концепции комплексного развития городских улиц. Так, одна из идей — разработать паспорт улиц, чтобы выявить проблемы и разработать мероприятия по их решению. Оценивая состояние улиц, архитекторы обратили внимание на улицы Завойского, Габишева и Дубравная, требующих проработки общественно-дворовых пространств. Также участники совещания обсудили реорганизацию общественного пространства университетского городка К (П)ФУ.

По словам архитекторов, сейчас совместно с префектурой «Старый город» разрабатывается проект «Окно в Казань», направленный на популяризацию истории деревянного зодчества. Уже определены стены, на которые можно было бы разместить резные наличники (на ул. К. Насыри и Кунче) и ведется сбор наличников. Архитекторы также предложили разместить в Старо-Татарской слободе наличники-фоторамки.

О планах по запуску проекта «Электронные острова» рассказал заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров. Предлагается реорганизовать пространства на оживленных перекрестках, где есть большие потоки пешеходов, при этом качество городской среды требует улучшения. Проект предполагает благоустройство и установку системы безопасности (камеры видеонаблюдения, кнопки вызова экстренных служб). По примеру европейских аналогов в таких зонах города могут располагаться дефибрилляторы, питьевые фонтанчики, площадки для буккроссинга и т. д.

Мэр Казани положительно отнесся к идее запуска проекта «Электронные острова», отметив, что первый такой «островок» можно было бы обустроить летом на пересечении улиц Пушкина и Профессора Нужина. По словам Тимура Кадырова, система предполагает наличие электронных экранов с информацией по навигации для туристов и по истории города. По задумке архитекторов, каждый такой «островок» будет по сути индивидуальным, то есть отражать историю конкретного места. Например, «треугольник» на перекрестке улиц Пушкина и Профессора Нужина может украсить аббревиатура Казанского университета. Для разработки дизайна арт-объекта может быть проведен творческий конкурс.