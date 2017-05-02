Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Как оформить кухню: 11 современных решений
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
СМИ: откровенное фото Седоковой набрало 100 тысяч лайков
США требуют ядерного разоружения РФ - причины
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
13:03 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ямочный ремонт произведен на 23 тыс. кв.м. дорог Нижнего Новгорода с 16 марта по 1 мая

В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года.

Ямочный ремонт произведен на 23 тыс. кв.м. дорог Нижнего Новгорода с 16 марта по 1 мая.

Как сообщил после оперативного совещания директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев, ремонт будет продолжаться до тех пор, пока погодные условия благоприятны.

По его словам, конкретного плана по ямочному ремонту дорожного полотна нет и работы производятся по мере надобности, когда позволяют погодные условия. Только за последнюю неделю благодаря теплой погоде дорожники смогли залить асфальтом 10,5 тыс. кв. м. ям и это практически такие же объемы работ, которые дорожные рабочие выполнили в период с 16 марта по 23 апреля.

«Наша работа сильно зависит от погоды и когда она хорошая, то работы идут очень быстро, а при минусовых температурах или осадках она, естественно, затрудняется», — подчеркнул Владимир Рябцев.

Он также добавил, что начался капитальный ремонт основных городских магистралей, согласно составленной программе. Сейчас работы идут на Казанском шоссе, ул. Октябрьской революции, ул. Новикова-Прибоя, ул. Ореховской и ряде других. После укладки нового асфальта начнется разметка.

Как сообщалось ранее, все дорожные работы в Нижнем Новгороде, за исключением Канавинского района, должны быть завершены к августу.

Напомним, что ремонтная кампания на дорогах Нижнего Новгорода продлится с конца марта по конец октября 2017 года.

В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года. На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов будет направлено около 2,2 млрд. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
Власти Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
В России появится памятная монета в честь юбилея Бальмонта
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Московские новостройки подешевели на 7,6%
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Россиянам разрешат подавать коллективные иски в сфере ЖКХ
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь