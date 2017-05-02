Ямочный ремонт произведен на 23 тыс. кв.м. дорог Нижнего Новгорода с 16 марта по 1 мая
В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года.
В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года.
Ямочный ремонт произведен на 23 тыс. кв.м. дорог Нижнего Новгорода с 16 марта по 1 мая.
Как сообщил после оперативного совещания директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев, ремонт будет продолжаться до тех пор, пока погодные условия благоприятны.
По его словам, конкретного плана по ямочному ремонту дорожного полотна нет и работы производятся по мере надобности, когда позволяют погодные условия. Только за последнюю неделю благодаря теплой погоде дорожники смогли залить асфальтом 10,5 тыс. кв. м. ям и это практически такие же объемы работ, которые дорожные рабочие выполнили в период с 16 марта по 23 апреля.
«Наша работа сильно зависит от погоды и когда она хорошая, то работы идут очень быстро, а при минусовых температурах или осадках она, естественно, затрудняется», — подчеркнул Владимир Рябцев.
Он также добавил, что начался капитальный ремонт основных городских магистралей, согласно составленной программе. Сейчас работы идут на Казанском шоссе, ул. Октябрьской революции, ул.
Как сообщалось ранее, все дорожные работы в Нижнем Новгороде, за исключением Канавинского района, должны быть завершены к августу.
Напомним, что ремонтная кампания на дорогах Нижнего Новгорода продлится с конца марта по конец октября 2017 года.
В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года. На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов будет направлено около 2,2 млрд. рублей.