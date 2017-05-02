Ямочный ремонт произведен на 23 тыс. кв.м. дорог Нижнего Новгорода с 16 марта по 1 мая.

Как сообщил после оперативного совещания директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев, ремонт будет продолжаться до тех пор, пока погодные условия благоприятны.

По его словам, конкретного плана по ямочному ремонту дорожного полотна нет и работы производятся по мере надобности, когда позволяют погодные условия. Только за последнюю неделю благодаря теплой погоде дорожники смогли залить асфальтом 10,5 тыс. кв. м. ям и это практически такие же объемы работ, которые дорожные рабочие выполнили в период с 16 марта по 23 апреля.

«Наша работа сильно зависит от погоды и когда она хорошая, то работы идут очень быстро, а при минусовых температурах или осадках она, естественно, затрудняется», — подчеркнул Владимир Рябцев.

Он также добавил, что начался капитальный ремонт основных городских магистралей, согласно составленной программе. Сейчас работы идут на Казанском шоссе, ул. Октябрьской революции, ул. Новикова-Прибоя, ул. Ореховской и ряде других. После укладки нового асфальта начнется разметка.

Как сообщалось ранее, все дорожные работы в Нижнем Новгороде, за исключением Канавинского района, должны быть завершены к августу.

Напомним, что ремонтная кампания на дорогах Нижнего Новгорода продлится с конца марта по конец октября 2017 года.

В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года. На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов будет направлено около 2,2 млрд. рублей.