Сложная пожароопасная метеоситуация сохранится на юге России, на Урале и в Сибири
Дождливый май Росгидромет прогнозирует в Калининградской, Новгородской, Псковской областях, в Карелии, на
Дождливый май Росгидромет прогнозирует в Калининградской, Новгородской, Псковской областях, в Карелии, на
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Предстоящий май, по данным Росгидромета, в ряде регионов будет теплее нормы в среднем на 1 градус. Не будет последний весенний месяц радовать и осадками — так, например, меньше ежемесячной климатической нормы (80−120%) их выпадет на юге Урала, в Оренбургской, Астраханской, Иркутской областях, Бурятии, где уже бушуют лесные пожары.
Как сообщил корреспонденту ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, почти нет риска возникновения природных пожаров в ряде регионах Центрального федерального округа, в частности, Тверской и Московской областях, где уже выпала почти двухмесячная норма осадков. Благоприятная пожарная метеоситуация, по данным синоптика, также сохранится в Свердловской области, Пермском крае,
Зоны риска
«В ряде регионов май будет теплее нормы на 1 градус. Конечно, будут и холодные периоды, но в целом за месяц будет наблюдаться аномально теплые температуры, в частности, в Крыму, в Приазовье, в Краснодарском крае, Ростовской области, на Кубани. Также аномальное тепло в мае прогнозируется по всей Иркутской области, а также в Читинской области, Прибайкалье, Бурятии», — сказал Варакин.
Он отметил, что в мае будет наблюдаться дефицит осадков на юге Волгоградской области, в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Омской областях, а также в Алтайском крае. «Если данный долгосрочный прогноз на май оправдается, то Краснодарский край, Ростов, Астрахань, Иркутская область, Бурятия окажутся в зоне риска возникновения природных пожаров. Этому будут способствовать два фактора — высокие температуры и дефицит осадков», — уточнил Варакин.
По его словам, в мае теплее климатической нормы на полградуса будет также в Туве, на юге Красноярского края, в Амурской, Магаданской областях, на Камчатке и на северо- востоке Республики Саха (Якутия). Май достаточно сухим будет и в
«Температуры в
По его словам, уже очагов природных пожаров по стране достаточно много, и сейчас «самое главное не допустить возгорания торфяников». «Недели требуются на то, чтобы локализовать пожар на торфянике, поэтому акцент нужно сделать на них», — подчеркнул синоптик.
Дождливый май
По словам Варакина, дождливым май прогнозируется в Калининградской, Новгородской, Псковской областях, в Карелии, на
«С учетом того, что апрель достаточно был дождливым в Твери, Ярославле, Иванове, Смоленске и Подмосковье (выпало до двухмесячной нормы осадков), мы надеемся, что в первую половину мая в этих регионах не возникнет серьезных природных пожаров. Если возле дач не загорится мусор
Он подчеркнул, что с 3 июня начнется похолодание в центральной части России. «В ночь с 5 на 6 мая температура ночью опустится до нуля градусов, а днем в последние дни первой декады мая в центре России воздух прогреется максимум до 9−11 градусов. Возможно,
По словам Варакина, также дождливо будет и на Дальнем Востоке. «Мы ожидаем, что 5 мая выйдет мощный циклон, который будет держаться над Приморьем и в Хабаровске. Может выпасть до трети, а местами до половины месячной нормы осадков в первой декаде мая. С точки зрения пожароопасности у нас не вызывает пока сильного беспокойства
Спокойная пожароопасная обстановка в мае сохранится в Пермском крае, Свердловской области, в