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13:11 (мск), источник: Интерфакс

Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков

Генконсульство РФ в Анталье рекомендовало туристам не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде.

Источник: Reuters

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — В Анталье ужесточили запреты на распитие алкогольных напитков за пределами отелей, кафе и баров, говорится в документе, размещенном на официальном сайте управления безопасности Антальи.

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«В границах провинции Анталья вводится запрет на потребление алкогольных напитков публично и в виде, способном вызвать недовольство окружающих, в таких местах, как открытые для общественного пользования парки, сады, скверы, открытые площадки, жилые кварталы, автодороги, пикниковые зоны и места проведения археологических раскопок, здания железнодорожных и автовокзалов, улицы, переулки, исторические места и места проведения культурных мероприятий, культовые сооружения, заброшенные здания, строительные площадки, помещения для банкоматов, пространства под мостами, прогулочные зоны в пределах границ муниципалитетов, а также любые транспортные средства вне зависимости от места их парковки», — сообщается в документе.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), штраф за нарушение запрета составит 100 турецких лир — около 25 евро.

Генеральное консульство России в Анталье в фейсбуке призвало российских туристов серьезно отнестись к запрету во избежание штрафов.

«В связи с введением в провинции Анталья запрета на употребление спиртных напитков в публичных местах во избежание административных штрафов российским гражданам, в том числе, туристам настоятельно рекомендуется не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей», — говорится в сообщении на странице генконсульства.

Комментарии
2
Иван Петров
Кстати, наши туристы не самые пьющие.
Тут некоторое время назад показывали, как ведут себя на курортах англичане, немцы, американцы - нашим столько не выпить.
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Иван Петров
А общественные туалеты считаются общественным местом?
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