Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Кадры испытаний новейшего оружия России попали в Сеть (видео)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
СМИ: откровенное фото Седоковой набрало 100 тысяч лайков
США требуют ядерного разоружения РФ - причины
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
«Они думали, что загнали нас в угол»: Рогозин о действиях Киева
Пассажир рейса Москва-Бангкок о том, что творилось
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
13:59 (мск), источник: Uralpress.ru

МЧС рекомендует сидеть дома, чтобы избежать химических отравлений

В трех городах Челябинской области — Челябинск, Карабаш и Коркино — установились неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экологии области, НМУ продлятся до 19 часов второго мая. В этом период слабый ветер неблагоприятного направления способствует скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Кроме того, усугубляет ситуацию пожары, которые происходят по вине жителей, несмотря на введенный в регионе особый противопожарный режим.

По данным Челябинского Гидрометцентра, жаркая и сухая погода продлится в регионе еще стуки, а в южных территориях области двое суток. Затем синоптики обещают снижение температуры воздуха и дожди.

В ГУ МЧС области рекомендуют южноуральцам не выходить на улицу без серьезной причины из дома. Жителям советуют употреблять как можно больше воды, отдавая предпочтение минеральной щелочной воде, кисло-молочной продукции, сокам, кислородно-белковым коктейлям. От алкогольных напитков лучше отказаться.

Желательно в такой период отказаться от лишних физических нагрузок, носить защитную маску, при необходимости промывать нос и горло.

«В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы срочно обратитесь к врачу», — настоятельно рекомендуют в МЧС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МЧС рекомендует сидеть дома, чтобы избежать химических отравлений
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В США выпустили грин-карты нового образца
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Банк России выпустил памятную монету к юбилею Бальмонта
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
В Петербурге отключать свет должникам стало проще
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь