МЧС рекомендует сидеть дома, чтобы избежать химических отравлений

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экологии области, НМУ продлятся до 19 часов второго мая. В этом период слабый ветер неблагоприятного направления способствует скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Кроме того, усугубляет ситуацию пожары, которые происходят по вине жителей, несмотря на введенный в регионе особый противопожарный режим.

По данным Челябинского Гидрометцентра, жаркая и сухая погода продлится в регионе еще стуки, а в южных территориях области двое суток. Затем синоптики обещают снижение температуры воздуха и дожди.

В ГУ МЧС области рекомендуют южноуральцам не выходить на улицу без серьезной причины из дома. Жителям советуют употреблять как можно больше воды, отдавая предпочтение минеральной щелочной воде, кисло-молочной продукции, сокам, кислородно-белковым коктейлям. От алкогольных напитков лучше отказаться.

Желательно в такой период отказаться от лишних физических нагрузок, носить защитную маску, при необходимости промывать нос и горло.

«В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы срочно обратитесь к врачу», — настоятельно рекомендуют в МЧС.