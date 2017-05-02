Работники бюджетной сферы Крыма начнут получать путевки на оздоровление уже в следующем году
Практическая реализация постановления Совмина РК об оздоровлении работников бюджетной сферы Крыма начнется со следующего года.
Практическая реализация постановления Совмина РК об оздоровлении работников бюджетной сферы Крыма начнется со следующего года.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК) Владимир Клычников.
В прошлом году принято постановление Совета министров РК по оздоровлению работников бюджетной сферы. Сегодня отрабатывается алгоритм, каким образом люди будут получать эти путевки. Думаю, в полной мере он заработает с 1 января 2018 года. Профсоюзные комитеты на каждом предприятии будут разъяснять людям, какие документы нужны, собирать их и дальше передавать документы в Минтруда для получения путевок.
В то же время вопрос оздоровления работников реального сектора, по словам главы ФНПК, на данный момент пока не решен.
«У профсоюзов Крыма нет здравниц. Они были все украинские, и после вхождения Крыма в состав России их национализировали. Мы пытаемся найти решение этого вопроса, как Совет министров мог бы передать в собственность профсоюзов Крыма несколько здравниц для оздоровления работников реального сектора. Это непростой вопро’с, — пояснил Клычников.