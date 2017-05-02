Работники бюджетной сферы Крыма начнут получать путевки на оздоровление уже в следующем году

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК) Владимир Клычников.

В прошлом году принято постановление Совета министров РК по оздоровлению работников бюджетной сферы. Сегодня отрабатывается алгоритм, каким образом люди будут получать эти путевки. Думаю, в полной мере он заработает с 1 января 2018 года. Профсоюзные комитеты на каждом предприятии будут разъяснять людям, какие документы нужны, собирать их и дальше передавать документы в Минтруда для получения путевок.

В то же время вопрос оздоровления работников реального сектора, по словам главы ФНПК, на данный момент пока не решен.

«У профсоюзов Крыма нет здравниц. Они были все украинские, и после вхождения Крыма в состав России их национализировали. Мы пытаемся найти решение этого вопроса, как Совет министров мог бы передать в собственность профсоюзов Крыма несколько здравниц для оздоровления работников реального сектора. Это непростой вопро’с, — пояснил Клычников.