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14:00 (мск), источник: Вести Иркутск

Экологический субботник провели в городке бывшего ИВВАИУ в Иркутске

В Иркутске выпускники ИВВАИУ встали в строй. Каждый год ко дню основания военной авиационной школы и ветераны, и совсем ещё молодые специалисты убирают территорию бывшего училища. Потом — проходят маршем и возлагают к мемориалу цветы.

Его нет уже восемь лет. Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. А иватушники — в строю. Каждый год, в день основания военной авиационной школы они выходит на плац. Ветераны и выпускники… Какое настроение? Отвечают коротко: рабочее.

— И праздничное одновременно. Со слезами на глазах. Мы уже шли, говорим: это наши слёзы. Потому что училища нет, — говорит полковник в отставке Сергей Нацубидзе.

За 86 лет в училище подготовили более 80 000 военных авиационных специалистов. Среди выпускников 14 Героев Советского Союза, есть и Герой России.

— История училища неразрывно связана с историей нашего города. И поэтому мы обязаны поддерживать и сохранять память о том, что здесь происходило все эти годы. Какие люди отсюда вышли. Что сказать, да здравствует наше училище, наш город, наша область, Россия, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Накануне здесь провели экологический субботник. В рамках проекта «Мы вместе». Чистоту наводили студенты, молодёжные, спортивные, военно-патриотические организации, волонтёры, местные жители. И городок преобразился.

— Была заминка насчёт допуска на эту территорию, нужно было испросить разрешения определённого лица. Но мы же знаем, что мы всё равно проникнем. Не пройдём законно, так пройдём штурмом. На этой земле мы выросли, и мы никогда эту землю не уступим так просто, чтоб хотя бы не проводить свои ритуалы. Потому что здесь всё святое для нас, — говорит генерал-майор авиации в отставке Александр Барсуков.

Цветы к мемориалу погибшим в боях за Родину, минута молчания, и — авиамарш. Официальный гимн Военно-Воздушных сил.

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