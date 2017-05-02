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13:51 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске сотрудники ГИБДД вывели на дорогу живых мертвецов

Сотрудники ГИБДД Челябинска вместе со студентами Челябинского института культуры устроили «Пешеходный флешмоб» рядом с памятником Курчатову. Мероприятие прошло в связи с проведением с 8 по 14 мая по всему миру Четвёртой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН.

В нынешнем году главной темой недели станет соблюдение безопасного скоростного режима, так как очень часто из-за неправильно выбранной водителем скорости страдают случайные люди, оказавшиеся по воле случая под колёсами автомобиля. Именно поэтому челябинские студенты решили перевоплотиться с помощью бинтов, грима и костылей в раненых пешеходов с целью привлечения внимания водителей к возможным последствиям быстрой езды.

Другая группа будущих актёров стояла рядом с дорогой с большим плакатом в руках «Пропусти пешехода!», а ещё одна компания студентов сыграла водителей-нарушителей правил дорожного движения. Молодые люди рассказывали недоумевающим останавливающимся рядом водителям, о том, какие моральные и нравственные страдания испытывает тот, кто из-за своей любви к скорости может случайно сбить невинного человека.

Несмотря на тенденцию к снижению аварийности, количество ДТП по причине превышения скорости и непредоставлении преимущества в движении пешеходам остаётся на высоком уровне. За 3 месяца в Челябинске из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов произошло 80 ДТП, в которых 5 человек погибли и 86 оказались ранены. А превышение скорости стало основной причиной в 20 дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими, в которых 23 человека получили серьезные ранения.

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