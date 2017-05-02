В Челябинске сотрудники ГИБДД вывели на дорогу живых мертвецов

В нынешнем году главной темой недели станет соблюдение безопасного скоростного режима, так как очень часто из-за неправильно выбранной водителем скорости страдают случайные люди, оказавшиеся по воле случая под колёсами автомобиля. Именно поэтому челябинские студенты решили перевоплотиться с помощью бинтов, грима и костылей в раненых пешеходов с целью привлечения внимания водителей к возможным последствиям быстрой езды.

Другая группа будущих актёров стояла рядом с дорогой с большим плакатом в руках «Пропусти пешехода!», а ещё одна компания студентов сыграла водителей-нарушителей правил дорожного движения. Молодые люди рассказывали недоумевающим останавливающимся рядом водителям, о том, какие моральные и нравственные страдания испытывает тот, кто из-за своей любви к скорости может случайно сбить невинного человека.