Поезд-музей привезет в Воронеж выставку железнодорожных инноваций
Экспозицию откроют на вокзале
Экспозицию откроют на вокзале
Передвижной
Часть вагонов посвящена истории Российских железных дорог. Представлены модели подвижного состава и железнодорожных объектов, интересные проекты и новейшие технологии. В честь Года экологии в музей добавили вагон с оборудованием для контроля над окружающей средой. К 80-летию ревизорского аппарата ОАО «РЖД» в поезд вошла экспозиция о профессии ревизора, контроле качества и безопасности на железных дорогах.