Поезд-музей привезет в Воронеж выставку железнодорожных инноваций

Передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД из 12 вагонов прибудет на вокзал «Воронеж-1», сообщил пресс-центр ЮВЖД во вторник, 2 мая. Экспозиция будет работать в девяти вагонах с пятницы, 5 мая, по субботу, 6 мая, с 10:00 до 19:00. Вход платный, бесплатно для железнодорожников, студентов и школьников.

Часть вагонов посвящена истории Российских железных дорог. Представлены модели подвижного состава и железнодорожных объектов, интересные проекты и новейшие технологии. В честь Года экологии в музей добавили вагон с оборудованием для контроля над окружающей средой. К 80-летию ревизорского аппарата ОАО «РЖД» в поезд вошла экспозиция о профессии ревизора, контроле качества и безопасности на железных дорогах.