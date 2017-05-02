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14:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Поезд-музей привезет в Воронеж выставку железнодорожных инноваций

Экспозицию откроют на вокзале 5—6 мая.

Передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД из 12 вагонов прибудет на вокзал «Воронеж-1», сообщил пресс-центр ЮВЖД во вторник, 2 мая. Экспозиция будет работать в девяти вагонах с пятницы, 5 мая, по субботу, 6 мая, с 10:00 до 19:00. Вход платный, бесплатно для железнодорожников, студентов и школьников.

Часть вагонов посвящена истории Российских железных дорог. Представлены модели подвижного состава и железнодорожных объектов, интересные проекты и новейшие технологии. В честь Года экологии в музей добавили вагон с оборудованием для контроля над окружающей средой. К 80-летию ревизорского аппарата ОАО «РЖД» в поезд вошла экспозиция о профессии ревизора, контроле качества и безопасности на железных дорогах.

Поезд-музей тронулся с Рижского вокзала Москвы 3 августа 2011 года. Затем состав путешествовал по стране. Экспозиция обновляется ежегодно. В сентябре 2014 года поезд на два дня остановился в Борисоглебске, в августе 2015 года — в Россоши.

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