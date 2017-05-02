Парки Нижнего Новгорода обработают против клещей
Акарицидные мероприятия проводят
Акарицидные мероприятия проводят
Парки Нижнего Новгорода обработают против клещей во избежание заражения посетителей опасными болезнями, передающимися от укусов насекомых, сообщает городская администрация.
3 мая с 5.00 будет организована профилактическая противоклещевая обработка территории парка «Швейцария» площадью 25 га. Акарицидные мероприятия уже проведены в парке Автозаводского района на площади 30 га, в парке им. 1 Мая на 5 га, в Сормовском парке на 30 га и в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода площадью 10 га.
Во время проведения противоклещевой обработки, которую проводит