Парки Нижнего Новгорода обработают против клещей во избежание заражения посетителей опасными болезнями, передающимися от укусов насекомых, сообщает городская администрация.

3 мая с 5.00 будет организована профилактическая противоклещевая обработка территории парка «Швейцария» площадью 25 га. Акарицидные мероприятия уже проведены в парке Автозаводского района на площади 30 га, в парке им. 1 Мая на 5 га, в Сормовском парке на 30 га и в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода площадью 10 га.