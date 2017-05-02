Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Полина Гагарина родила второго ребенка
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби
«Локомотив» и «Урал» сразятся в финале Кубка России по футболу
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
«Они думали, что загнали нас в угол»: Рогозин о действиях Киева
Пассажир рейса Москва-Бангкок о том, что творилось
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
13:59 (мск), источник: ТАСС

Мэру Кишинева вручили приз «Взятка года» в виде рыбы и мамалыги

Ранее чиновник становился обладателем званий «Бездельник и вредитель года» и «Грязнуля года».

КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Депутаты муниципального совета Кишинева вручили мэру города, вице-президенту проевропейской Либеральной партии (ЛП) Дорину Киртоакэ приз «Взятка года» в виде мамалыги (каша из кукурузной муки, национальное молдавское блюдо — прим. ТАСС) и рыбы. Таким образом они отметили прошедшие на прошлой неделе аресты по подозрению в коррупции заммэра Нистора Грозаву, а также однопартийца Киртоакэ — министра транспорта Юрия Киринчука.

Выбор приза депутаты объяснили тем, что партийный начальник мэра — лидер Либеральной партии Михай Гимпу — после трансляции по местному телевидению кадров оперативной съемки, запечатлевших момент передачи взятки Киринчуку, попытался оправдаться, заявив, что «в пакете могли быть рыба или мамалыга».

Ранее мэр Кишинева стал обладателем звания «Бездельник и вредитель года» за плохую организацию работ по ликвидации последствий снежного циклона, обрушившегося на Молдавию в конце прошлой недели. Депутаты также вручили ему символический приз — резиновые сапоги, пилу и рукавицы. А два месяца назад они удостоили Киртоакэ звания «Грязнуля года», положив ему на стол в качестве приза наполненный грязью кубок. Таким образом были отмечены «заслуги» мэра в превращении столицы в один из самых загрязненных и необустроенных городов страны.

Читайте также
Генпрокуратура предложила ввести понятие нематериальной взятки

На прошлой неделе Апелляционная палата Кишинева удовлетворила требование оппозиционных депутатов организовать проведение референдума по отставке мэра. Со своей стороны либералы, входящие в правящую в Молдавии коалицию проевропейских партий, расценили массовые аресты как политическое давление.

«Все эти задержания преследуют цель очернить нашу партию, показать, что защищающий европейские ценности Гимпу ворует из европейских фондов», — заявил лидер партии. Он обратил внимание, что только на прошлой неделе по обвинению в коррупции были задержаны делегированный в правительство либералами министр транспорта Киринчук, два заместителя мэра Кишинева, вице-председатель ЛП и другие чиновники.

Наблюдатели связывают проблемы либералов с тем, что у правящей в Молдавии Демократической партии появилась возможность сформировать парламентское большинство без участия либералов, представители которых оказались замешанными в компрометирующих власть коррупционных скандалах. По данным опросов, нынешней проевропейской коалиции не доверяет более 80% населения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин потребовал обратить особое внимание на пожароопасную ситуацию в летние месяцы
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В США выпустили грин-карты нового образца
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Банк России выпустил памятную монету к юбилею Бальмонта
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Московские новостройки подешевели на 7,6%
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Россиянам разрешат подавать коллективные иски в сфере ЖКХ
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь