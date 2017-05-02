Мэру Кишинева вручили приз «Взятка года» в виде рыбы и мамалыги

КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Депутаты муниципального совета Кишинева вручили мэру города, вице-президенту проевропейской Либеральной партии (ЛП) Дорину Киртоакэ приз «Взятка года» в виде мамалыги (каша из кукурузной муки, национальное молдавское блюдо — прим. ТАСС) и рыбы. Таким образом они отметили прошедшие на прошлой неделе аресты по подозрению в коррупции заммэра Нистора Грозаву, а также однопартийца Киртоакэ — министра транспорта Юрия Киринчука. Выбор приза депутаты объяснили тем, что партийный начальник мэра — лидер Либеральной партии Михай Гимпу — после трансляции по местному телевидению кадров оперативной съемки, запечатлевших момент передачи взятки Киринчуку, попытался оправдаться, заявив, что «в пакете могли быть рыба или мамалыга».

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Ранее мэр Кишинева стал обладателем звания «Бездельник и вредитель года» за плохую организацию работ по ликвидации последствий снежного циклона, обрушившегося на Молдавию в конце прошлой недели. Депутаты также вручили ему символический приз — резиновые сапоги, пилу и рукавицы. А два месяца назад они удостоили Киртоакэ звания «Грязнуля года», положив ему на стол в качестве приза наполненный грязью кубок. Таким образом были отмечены «заслуги» мэра в превращении столицы в один из самых загрязненных и необустроенных городов страны.

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