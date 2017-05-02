«Боятся, что к нам присоединятся другие водители». На ЕКАД заблокировали лагерь бастующих дальнобойщиков

«Утром приехал трактор. Окопали машины по кругу, с места, где был въезд. С нами стояли автомобилисты, которым нужно ехать на отгрузку. Они остановились ненадолго из солидарности. Будут обращаться в прокуратуру. Никаких документов нам не показали, на основании чего приняты такие меры. Мы россияне и хотим знать. Дали понять, что указание отдано было Деминым (глава Госавтоинспекции по Свердловской области). Для чего они пошли это сделали? Очевидно, боятся, что к нам присоединятся другие водители», — сообщил «УралПолит.Ru» координатор «Объединения перевозчиков России» в Свердловской области Наиль Нигаматуллин.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 24 апреля дальнобойщики Свердловской области записали видеообращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. «Хотим заявить о том, что только здесь и сейчас стоит лишь малая доля участвующих в стачке по городу Екатеринбургу, по нашей информации в Свердловской области стоят не менее шестисот машин. В подтверждение своих слов по вашему предложению мы можем сформировать колонну из 480 большегрузов и направиться в Москву», — говорится в обращении.