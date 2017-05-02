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13:56 (мск), источник: dostup1.ru

К Челябинской области приближается циклон

В предстоящие сутки в регионе будет еще по-летнему тепло, но уже в четверг пойдут дожди.

Период аномально теплой погоды с температурой почти на 10 градусов выше нормы, которая отмечалась в Челябинской области в прошедшие праздничные дни, сменит циклон, — в регионе пройдут дожди, возможны грозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В предстоящие сутки на Южном Урале будет еще по-летнему тепло: ночью плюс 6−11, в низинах — от нуля до плюс пяти, днем в среду, 3 мая, — плюс 22−27, в горах — 18−23, отдельные порывы юго-западного ветра могут достичь 15 метров в секунду, без осадков.

«Однако хорошая погода закончится уже в четверг. Вдоль Полярного круга на север Урала перемещается циклон, который в ближайшие дни неблагоприятным образом скажется на погоде: пройдут кратковременные дожди, похолодает», — сообщили в Уральском ЦГМС.

По предварительным данным, в ночь на 4 мая в Челябинской области будет плюс 8−13, днем в четверг на севере — 14−19, на юге — 21−26, в большинстве районов дожди — от небольших до умеренных, грозы. Следующей ночью уже плюс 1−6, днем в пятницу на севере — 7−12, на юге — 13−18, порывы северо-западного ветра до 15 м/с, местами небольшие осадки, в горах — умеренные.

Добавим, в Магнитогорске с шести вечера 2 мая до 11 часов 3 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению в воздухе вредных примесей.

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