К Челябинской области приближается циклон
В предстоящие сутки в регионе будет еще
В предстоящие сутки в регионе будет еще
Период аномально теплой погоды с температурой почти на 10 градусов выше нормы, которая отмечалась в Челябинской области в прошедшие праздничные дни, сменит циклон, — в регионе пройдут дожди, возможны грозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В предстоящие сутки на Южном Урале будет еще
«Однако хорошая погода закончится уже в четверг. Вдоль Полярного круга на север Урала перемещается циклон, который в ближайшие дни неблагоприятным образом скажется на погоде: пройдут кратковременные дожди, похолодает», — сообщили в Уральском ЦГМС.
По предварительным данным, в ночь на 4 мая в Челябинской области будет плюс 8−13, днем в четверг на севере — 14−19, на юге — 21−26, в большинстве районов дожди — от небольших до умеренных, грозы. Следующей ночью уже плюс 1−6, днем в пятницу на севере — 7−12, на юге — 13−18, порывы
Добавим, в Магнитогорске с шести вечера 2 мая до 11 часов 3 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению в воздухе вредных примесей.