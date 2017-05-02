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13:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

17 мая в Казани временно ограничат движение по ряду улиц города

Это связано с проведением матча чемпионата России по футболу и подготовкой к Кубку конфедераций.

(Город Казань KZN.RU, 2 мая). 17 мая в Казани будет временно ограничено движение по ряду улиц города. Это связано с проведением матча чемпионата России по футболу «Рубин» — ЦСКА и подготовкой к Кубку конфедераций. Временное ограничение будет действовать с 17.30 до 22.30.

Предусмотрено ограничение движения на третьей транспортной дамбе и на части улиц, прилегающих к стадиону «Казань Арена»: Чистопольская, С. Хакима, пр. Ямашева, Гаврилова и Арбузова. Заезд жильцов в ограниченную этими улицами зону будет осуществлен только по дворовым территориям с предотвращением выезда на перекрытые участки улиц.

Движение транспорта по пр. Победы, ул. Арбузова со стороны ул. Губкина в направлении Ново-Савиновского района будет перенаправлено на ул. Журналистов и Сибирский тракт. Рекомендуемые пути объезда — по улицам Космонавтов, Н. Ершова, мосту «Миллениум» и Кремлевской дамбе.

Для проезда на Сибирский тракт в направлении поселка Дербышки необходимо использовать маршрут по Мамадышскому тракту через Северную объездную дорогу (М7). При движении по пр. Ямашева в сторону Советского района движение будет перенаправлено на ул. Адоратского, через мост «Миллениум» и Кремлевскую дамбу. Движение транспорта ограничивается по ул. Чуйкова в направлении ул. Гаврилова и перенаправляется по ул. Адоратского и проспекту Амирхана.

Движение транспорта по улице С. Хакима со стороны Московского района разрешено до пересечения с пр. Амирхана, затем перенаправляется направо на мост «Миллениум». Движение из центра города по мосту «Миллениум» будет разрешено только в прямом направлении до пр. Ямашева.

Водителям рекомендуется заранее предусмотреть свой маршрут движения с учетом ограничения движения. Для исключения заторовых ситуаций запланировано привлечение дополнительных постов ДПС.

Движение общественного транспорта не будет ограничено, однако посадка-высадка пассажиров у стадиона «Казань Арена» не будет осуществляться, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РТ. С рекомендуемыми схемами объезда можно ознакомиться на сайте ведомства.

(Н).

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