Агитпоезд «Армия Победы» отправился из Иркутска по городам России
Агитпоезд «Армия Победы» отправился из Иркутска по городам России.
Агитпоезд «Армия Победы» отправился из Иркутска по городам России.
Воинский эшелон — это целая музейная экспозиция. На открытых платформах — танки Т-34, ИС-3, самоходная установка СУ-100, артиллерийские и зенитные орудия. Кроме того, в составе есть
— Агитпоезд, который, как и в годы войны, призван поддержать и укрепить наш боевой дух, боевой дух россиян, всех тех, кто бескорыстно любит свою родину. Точно так же, как и наши ветераны и работники тыла любили и отстаивали нашу родину в годы Великой Отечественной войны, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.