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14:24 (мск), источник: Вести Иркутск

Агитпоезд «Армия Победы» отправился из Иркутска по городам России

Агитпоезд «Армия Победы» отправился из Иркутска по городам России.

Воинский эшелон — это целая музейная экспозиция. На открытых платформах — танки Т-34, ИС-3, самоходная установка СУ-100, артиллерийские и зенитные орудия. Кроме того, в составе есть вагон-музей и концертная площадка. Агитпоезд побывает в Красноярске, Юрге, Новосибирске, Омске и Тюмени. Конечная точка — Екатеринбург. Во всех городах пройдут концерты и спектакли.

— Агитпоезд, который, как и в годы войны, призван поддержать и укрепить наш боевой дух, боевой дух россиян, всех тех, кто бескорыстно любит свою родину. Точно так же, как и наши ветераны и работники тыла любили и отстаивали нашу родину в годы Великой Отечественной войны, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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