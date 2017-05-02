Летчика-нелегала оштрафовали за опасные полеты над Зюраткулем
Мужчина слетал из Зюраткуля в Кусу и обратно, по пути совершил аварийную посадку.
Мужчина слетал из Зюраткуля в Кусу и обратно, по пути совершил аварийную посадку.
В Златоусте (Челябинская область) оштрафован пилот, совершивший два нелегальных перелета над нацпарком «Зюраткуль», — «покоритель неба» допустил аварийную посадку на одну из вершин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
По данным ведомства, местный
Кроме того, он управлял воздушным судном без сертификата летной годности воздушного судна, медицинского заключения и справки о прохождении проверки навыков пилота.
В отношении пилота возбуждены дела по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение пользователем воздушного пространства), части 4 и 6 статьи 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). Он оштрафован на 9 тыс. рублей.