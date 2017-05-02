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14:19 (мск), источник: dostup1.ru

Летчика-нелегала оштрафовали за опасные полеты над Зюраткулем

Мужчина слетал из Зюраткуля в Кусу и обратно, по пути совершил аварийную посадку.

В Златоусте (Челябинская область) оштрафован пилот, совершивший два нелегальных перелета над нацпарком «Зюраткуль», — «покоритель неба» допустил аварийную посадку на одну из вершин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, местный пилот-любитель на личном сверхлегком самолете «Птенец-2» в марте 2017 года слетал из нацпарка «Зюраткуль» в Кусу и обратно, не уведомив организации обслуживания воздушного движения. При этом мужчина совершил аварийную посадку на территории национального парка.

Кроме того, он управлял воздушным судном без сертификата летной годности воздушного судна, медицинского заключения и справки о прохождении проверки навыков пилота.

В отношении пилота возбуждены дела по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение пользователем воздушного пространства), части 4 и 6 статьи 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). Он оштрафован на 9 тыс. рублей.

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