На пропавший миллиард можно было расселить из ветхого жилья 2000 уфимцев

Не было для уфимской мэрии более тяжелого года, чем 2017-й. За четыре месяца администрация успела побывать в центре нескольких скандалов — от плохой уборки снега до ухода трех вице-мэров. Во всей этой череде почти незамеченным осталось расследование уголовного дела о пропаже целого миллиарда рублей.

ДЕЛО ЕСТЬ, ВИНОВНЫХ ПОКА НЕ НАШЛОСЬ.

В феврале следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий в уфимской мэрии. Пострадавшим по делу смело можем выступать все мы: «неустановленные лица» похитили миллиард рублей из федерального бюджета, то есть из наших с вами налогов и пенсий.

— В здании администрации, управлении капитального строительства и городском управлении земельных и имущественных отношений проведены обыски, — рапортовал нам тогда следком. — Изъятые документы и предметы изучаются следователями. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Имена этих лиц не разглашаются до сих пор. Оно и неудивительно — любая утечка может помешать расследованию дела, к которому могут быть причастны десятки известных уфимцев.

Чиновники мэрии с 2008 по 2015 год выделили из бюджета около миллиарда рублей федеральных денег на снос и расселение ветхого жилья (здесь и далее — версия следствия, — Ред.). Все деньги передали крупным застройщикам, которые и должны были переселить уфимцев из бараков в новый чудный мир.

Вот только одна загвоздка — все кварталы с ветхим жильем уже были проданы тем же застройщикам, причем по договору сносить старые дома они были обязаны сами. За свой счет. То есть строители в любом случае снесли бы это ветхое жилье. Но миллиард им все равно ушел. Если, конечно, действительно им ….

ПЕРЕЕХАТЬ МОГЛИ 2000 ГОРОЖАН.

Посмотрим, например, программу по переселению из аварийного жилья на 2015−1018 годы в Башкирии. Общая сумма — 2,5 миллиарда рублей, на которые планируется построить дома для 4220 жителей. Конечно, наш расчет весьма приблизительный, но 1 миллиард рублей в этих масштабах — это почти 2000 уфимцев-новоселов.

А теперь представим, что этот наш миллиард не пропал, а потрачен по делу. Представим, что две тысячи довольных жителей столицы перевозят свои вещи из протекающих деревянных бараков в новенькие квартирки. Представили? Увы, все это так и останется в наших фантазиях.

РЕПОРТАЖ ИЗ АВАРИЙНОГО ДОМА.

«Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ БОЮСЬ, ЧТО НА МЕНЯ УПАДЕТ КРЫША».

Тем временем десятки тысяч уфимцев продолжают влачить жалкое существование в ветхих домах. Разиля Ибрагимова переехала в дом № 70/7 по улице Шота Руставели из Средней Азии. Тогда, 30 лет назад, этот дом выглядел более-менее достойно.

Когда-то этот барак находился на балансе завода, который за состоянием дома следил. Но к нашим временам здание превратилось в настоящую ловушку из «Форд Баярда» — фундамента нет, все перекрытия сгнили, и по ощущениям в любую секунду этот дом может рухнуть.

— Тут десятки квартир -точнее, комнат. В каждой живут семьи по несколько человек, — продолжает Разиля. — И я каждый вечер засыпаю с ужасными мыслями. Мы тут все боимся, что наш дом сложится как карточный домик….

Ужас от состояния жилого дома невозможно передать ни текстом, ни фотографиями. Пол не просто скрипит, а отдает глухим звуком — становится понятно, что внизу лишь пустота. Общая ванная напоминает фильмы ужасов, общий же туалет выглядит хуже, чем заброшенные уборные в Чернобыле. На стенах — странные липкие следы.

— Это слизни. Громадные слизни, каких вы никогда не видели, уверяю, — горько улыбается Разиля. — Вы приходите к нам вечером, они как раз выползут, можете поснимать и даже попробовать поймать.

РАССЕЛИТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ.

Дом на Шота Руставели обещали расселять и не раз, и не два. Даже табличку на стену вешали о расселении, но потом почему-то сняли. А вся беда в том, что здание числится сразу в двух реестрах. По одним документам он подлежит сносу, по другим — капитальному ремонту.

— К нам чиновники мэрии даже приходили чай пить, обещали разобраться и найти нам застройщика, который бы нас расселил. Но дело все время откладывают. Куда мы только не обращались — всюду отписки, — разводит руками Разиля.

Сама Разиля-апа живет в маленькой комнатке со своей взрослой дочерью и двумя детьми. Собственно, поймали мы активистку в тот момент, когда она вернулась домой — отвести одного из детей в музыкальную школу. Мальчик, скромно улыбаясь, рассказывает о своем увлечении — игре на скрипке.

— Тут многие дети занимаются, — говорит проходивший мимо сосед, — А что им еще делать? Лишь бы в этом доме не сидеть.

Этажом выше в малюсенькой квартирке живет Юля, мать троих детей. Вместе с Разилей она пытается отстоять справедливость и добиться переселения. Из результатов пока — три дырки в окне. Ее квартиру кто-то обстрелял из пневматики.

— Мы уж и кухню теперь на замок стали закрывать. Кто-то повадился газ включать ночью. Кому-то мы поперек горла встали. Кому? Понятия не имею, — вздыхает пожилая женщина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ.

Дом на Шота Руставели — всего лишь капля в море ветхого жилья в башкирской столице. По данным сайта «Реформа ЖКХ» после 1 января 2012 года в список аварийных домов в Уфе включены 144 здания, причем 142 из них по весьма пессимистичной статье «признаны аварийными в связи с физическим износом». То есть отремонтировать их уже невозможно.

Почти тысяча уфимцев продолжают жить в домах, признанных аварийными. Работа по сносу ветхого жилья, конечно же, ведется. Так, по данным того же сайта, по графику расселение ведется в 84 домах, по 173 домам идут судебные тяжбы и 71 дом уже расселен.

Получить оперативный комментарий от администрации города по вопросу расселения, к сожалению, не удалось.