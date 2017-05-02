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14:22 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму назвали приемлемую сумму курортного сбора

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Курортный сбор в Крыму изначально не должен превышать 50 рублей в день, заявил РИА Новости глава парламентского комитета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: РИА "Новости"

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

«Начинать надо с минимума, поэтому я думаю, что приемлемым и идеальным было бы на начало эксперимента до 50 рублей в день. Курортный сбор не должен бить по карману наших туристов. Изначально мы предлагали: если 100 рублей, то это разовый платеж, а так не больше 35−50 рублей в день максимум», — сказал Черняк.

По его словам, курортный сбор в 100 рублей в день для Крыма пока неприемлем с учетом ряда объективных факторов. «Крыму тяжело конкурировать с Турцией, которая демпингует цены на отдых, поэтому начинать со 100 рублей, мне кажется, не стоит. Этот процесс должен идти взвешено и поэтапно», — подчеркнул Черняк.

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