Синоптики прогнозируют в Нижегородской области заморозки и мокрый снег 4—9 мая

Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». По данным ФГБУ, понижение температуры воздуха ожидается уже вечером 3 мая.

Преобладающая температура воздуха ночью с 4 по 6 мая прогнозируется от 0º до +5º. Заморозки ночью от 0º до -2º ожидаются 5—6 мая , однако днем в эти дни температура воздуха прогнозируется на уровне +7º…+12º. Ночью 7—9 мая температура воздуха ожидается от -3º до +2º, днем — от +4º до +9º.