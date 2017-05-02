Синоптики прогнозируют в Нижегородской области заморозки и мокрый снег 4—9 мая
Синоптики прогнозируют в Нижегородской области заморозки и мокрый снег
Синоптики прогнозируют в Нижегородской области заморозки и мокрый снег
Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». По данным ФГБУ, понижение температуры воздуха ожидается уже вечером 3 мая.
Преобладающая температура воздуха ночью с 4 по 6 мая прогнозируется от 0º до +5º. Заморозки ночью от 0º до -2º ожидаются
По данным синоптиков, на протяжении