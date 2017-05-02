Замедление темпа ходьбы оказалось признаком серьезных заболеваний

Ученые из Массачусетского технологического института нашли связь между темпом ходьбы и здоровьем. Они утверждают, что значение скорости движения такое же важное, как пульс и артериальное давление, передает The Daily Mail.

Замедление ходьбы может быть ранним симптомом сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и хронической обструктивной болезни легких, отмечают медики. Поэтому они разработали специальный датчик WiGait, который подвешивается на стену и измеряет длину шага и скорость перемещения пациента по дому. Устройство размером с небольшой телевизор с плоским экраном может предупредить о возникновении серьезных заболеваний, передает moya-planeta. ru.