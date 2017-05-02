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18:00 (мск), источник: Publika.md

Замедление темпа ходьбы оказалось признаком серьезных заболеваний

Медленный темп обычной прогулки может оказаться сигналом к возможным проблемам со здоровьем. Проще говоря, если вы заметили, что начали передвигаться медленнее обычного, проверьте сердце и запишитесь на МРТ головного мозга.

Источник: Publika.md

Ученые из Массачусетского технологического института нашли связь между темпом ходьбы и здоровьем. Они утверждают, что значение скорости движения такое же важное, как пульс и артериальное давление, передает The Daily Mail.

Замедление ходьбы может быть ранним симптомом сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и хронической обструктивной болезни легких, отмечают медики. Поэтому они разработали специальный датчик WiGait, который подвешивается на стену и измеряет длину шага и скорость перемещения пациента по дому. Устройство размером с небольшой телевизор с плоским экраном может предупредить о возникновении серьезных заболеваний, передает moya-planeta.ru.

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