Студенты БГУ выбрали самых популярных преподавателей

В Башкирском государственном университете провели ежегодный опрос «Преподаватели глазами студентов». В этот раз анкету заполнили 6450 учащихся, а в качестве претендентов на студенческий «респект» выступили 755 человек.

Самыми популярными факультетами оказались институт права, географический и филологический.

В топ-25 — аж 16 педагогов института права: Айгуль Халиуллина (она единственная, кто получила 10 баллов), Илона Макаренко, Гузель Азнагулова, Булат Нуриев, Булат Мустафин, Азат Галимханов, Елена Суфиянова, Елена Семенова, Оксана Новикова, Елена Ежова, Айсылу Яхина, Николай Нуриахметов, Фарит Галиев, Александр Тарасов, Александр Васильев и Олег Полстовалов.