Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
СМИ: откровенное фото Седоковой набрало 100 тысяч лайков
США требуют ядерного разоружения РФ - причины
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
«Они думали, что загнали нас в угол»: Рогозин о действиях Киева
Пассажир рейса Москва-Бангкок о том, что творилось
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
14:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Студенты БГУ выбрали самых популярных преподавателей

Лидером по количеству «любимчиков» оказался институт права.

В Башкирском государственном университете провели ежегодный опрос «Преподаватели глазами студентов». В этот раз анкету заполнили 6450 учащихся, а в качестве претендентов на студенческий «респект» выступили 755 человек.

Самыми популярными факультетами оказались институт права, географический и филологический.

В топ-25 — аж 16 педагогов института права: Айгуль Халиуллина (она единственная, кто получила 10 баллов), Илона Макаренко, Гузель Азнагулова, Булат Нуриев, Булат Мустафин, Азат Галимханов, Елена Суфиянова, Елена Семенова, Оксана Новикова, Елена Ежова, Айсылу Яхина, Николай Нуриахметов, Фарит Галиев, Александр Тарасов, Александр Васильев и Олег Полстовалов.

В рейтинг попали также три преподавателя института экономики и финансов, и по одному — с филфака, матфака, истфака и факультетов романо-германской филологии, журналистики и философии: Светлана Сафина, Ильдус Сингизов и Андрей Гуляев, Ильдус Фазлутдинов, Елена Шпар, Галия Галина, Эдуард Шиляев, Артур Сулейманов и Флюза Фаткуллина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Молодая мама посчитала расходы на малыша
Храмы и музеи: кому они должны принадлежать
Молодая мама посчитала расходы на малыша
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В США выпустили грин-карты нового образца
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Банк России выпустил памятную монету к юбилею Бальмонта
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь