Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Урганта решили не пускать в российский город из-за его шутки
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Григорян — наш Особенный: главные фигуры 26-го тура РФПЛ
«Реал» примет «Атлетико» в первом матче полуфинала ЛЧ
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
«Они думали, что загнали нас в угол»: Рогозин о действиях Киева
Пассажир рейса Москва-Бангкок о том, что творилось
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
15Роботы в Пальмире
11Протест одного
11Подготовка техники к Параду Победы
14:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

523 жителя Дона обратились к медикам из-за укусов клещей

Среди укушенных — 200 детей в возрасте до 14 лет.

523 жителя Ростовской области обратились к медикам из-за укусов клещей с начала 2017 года, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Среди укушенных — 200 детей в возрасте до 14 лет.

Сообщается, что к 28 апреля в Ростовской области противоклещевые работы на общей площади 3859,38 га.

Напомним, клещи являются переносчиками ряда заболеваний, в том числе вирусного энцефалита, крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, туляремии и лихорадки Ку.

Наибольшему риску заражения инфекциями, передающимися клещам, подвержены работники сельского хозяйства, строители, геологи и др.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пенсионерка из Волгограда выиграла в лотерею квартиру
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Меркель прилетела в Сочи на переговоры с Путиным
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
Минобрнауки предложило упростить присвоение ученых степеней
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Банк России выпустил памятную монету к юбилею Бальмонта
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Расширение семейства Lada Vesta: свежие новости У седана скоро должна появиться очень дорогая версия, а универсалы (обычный и кросс) готовятся встать на конвейер
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь