523 жителя Дона обратились к медикам из-за укусов клещей

523 жителя Ростовской области обратились к медикам из-за укусов клещей с начала 2017 года, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Среди укушенных — 200 детей в возрасте до 14 лет.

Сообщается, что к 28 апреля в Ростовской области противоклещевые работы на общей площади 3859,38 га.

Напомним, клещи являются переносчиками ряда заболеваний, в том числе вирусного энцефалита, крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, туляремии и лихорадки Ку.

Наибольшему риску заражения инфекциями, передающимися клещам, подвержены работники сельского хозяйства, строители, геологи и др.