523 жителя Дона обратились к медикам из-за укусов клещей
Среди укушенных — 200 детей в возрасте до 14 лет.
Среди укушенных — 200 детей в возрасте до 14 лет.
523 жителя Ростовской области обратились к медикам
Среди укушенных — 200 детей в возрасте до 14 лет.
Сообщается, что к 28 апреля в Ростовской области противоклещевые работы на общей площади 3859,38 га.
Напомним, клещи являются переносчиками ряда заболеваний, в том числе вирусного энцефалита, крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, туляремии и лихорадки Ку.
Наибольшему риску заражения инфекциями, передающимися клещам, подвержены работники сельского хозяйства, строители, геологи и др.