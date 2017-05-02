9 мая в Казанском Кремле: флешмоб, квест и праздничный концерт
В вечерней программе Дня Победы — спектакль «А зори здесь тихие» и моноопера Григория Фрида «Дневник Анны Франк».
В вечерней программе Дня Победы — спектакль «А зори здесь тихие» и моноопера Григория Фрида «Дневник Анны Франк».
(Город Казань KZN.RU, 2 мая). В
7 мая волонтеры Центра развития добровольчества РТ и движения «Волонтеры Победы» проведут флешмоб — на площади у мечети Кул Шариф «развернется» гигантская надпись «9 мая».
9 мая с 11.00 до 19.00 жители и гости Казани смогут принять участие в квесте, маршрут которого пройдет через 12 станций на территории Казанского Кремля. Участникам квеста предложат пройти испытания на знание событий Великой Отечественной войны. Победители будут награждены памятными призами от
В это же время, с 11.00 до 19.00, волонтеры Кремля будут предлагать гостям принять участие в еще одном флешмобе — исполнить любимую всеми песню «День Победы».
Одной из центральных площадок вечерней программы станет северный корпус Пушечного двора, где покажут спектакль «А зори здесь тихие» и монооперу Григория Фрида «Дневник Анны Франк».
Спектакль «А зори здесь тихие» представит
В 20.00 на этой же площадке прозвучит моноопера Григория Фрида «Дневник Анны Франк». В 1960 году московский композитор Григорий Фрид прочел книгу «Дневник Анны Франк» о еврейской девочке, погибшей в нацистском концлагере, и создал по мотивам произведения оперу. Так, слова дневника обрели музыкальную интонацию — необыкновенно искреннюю и пронзительную. Это спектакль о необычайной силе духа, об умении искренне радоваться каждой секунде, каждому мгновению, о безграничной воле к жизни и о тех, чье детство и юность убила война….
Праздник завершится концертом «Музыка Победы», на котором прозвучат самые популярные и любимые песни военных лет. На концерте, который начнется в 21.00, выступят юные лауреаты конкурса чтецов им. Г. Тукая, лауреаты международных конкурсов, студенты и выпускники консеравтории им. Жиганова и заслуженный артист РФ и РТ Мнир Соколов, сообщили в