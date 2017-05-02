Мэрия Калининграда объяснила, кто заплатит за «лишнее» отопление в мае

Управляющие компании Калининграда, не отключившие тепло после официального постановления о завершении отопительного сезона, оплатят «Теплосети» образовавшиеся потери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщалось ранее, отопительный сезон завершился 30 апреля.

Но выяснилось, что ко 2 мая часть домов не переведены в летний режим эксплуатации. Речь идет о зданиях, где расчет за услугу отопления производится по нормативу.

«Управляющие организации были обязаны произвести внутри домов отключение систем теплоснабжения. Там, где выявляются случаи невыполнения работ со стороны УК, нашими специалистами составляются акты, которые фиксируют факты продолжения использования ресурса в отопительном режиме. По итогам мы произведём расчёты понесённых потерь, и все эти дополнительные затраты будут выставлены к оплате управляющим организациям. Переложить ответственность на жителей они не смогут, поскольку обязанность по переводу внутридомовых отопительных систем на летний режим эксплуатации несут управляющие организации, которым жители за это платят деньги», — сообщили в МП «Калининградтеплосеть».

Калининградцев, чьи батареи остаются горячими, просят сообщать об этих фактах в свою управляющую организацию.