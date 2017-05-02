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14:26 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда планируют расширить аллею Смелых до четырёх полос

На разработку проекта хотят потратить 11,8 миллиона рублей.

Источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда планируют полностью реконструировать аллею Смелых. Конкурс на разработку проекта за 11,8 миллиона рублей опубликован на официальном сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчику необходимо подготовить техзадание для реконструкции аллеи Смелых от улицы Дзержинского до Большой Окружной. Предположительная протяжённость магистрали составляет пять километров. Ремонт дороги будут проводить в четыре этапа.

На аллее Смелых должны появиться четыре полосы для автомобилей шириной по 3,75 метра каждая. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть возможность разместить с обеих сторон велодорожки по полтора метра. При этом власти хотят демонтировать трамвайные пути. Расчётная скорость движения по магистрали составляет 80 километров в час.

Реконструкция аллеи Смелых входит в адресную инвестпрограмму Калининграда на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов.

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