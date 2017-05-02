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14:35 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси открыт 41 пункт регистрации на ЦТ

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси открыт 41 пункт регистрации на централизованное тестирование, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

Источник: РИА "Новости"

Пункты регистрации на ЦТ (в этих же учреждениях образования пройдет и само тестирование) установлены постановлением Минобразования от 30 марта 2017 года № 29а. Всего их 41, как и в 2016 году. По четыре — в Брестской и Витебской областях: они открыты в Бресте, Барановичах, Пинске и Витебске, Орше, Полоцке соответственно. Шесть пунктов регистрации на ЦТ работают в Гомельской области (Гомель, Мозырь, Светлогорск), четыре — в Гродненской (Гродно, Лида, Волковыск). В Минской области зарегистрироваться на тестирование можно в трех пунктах в Молодечно, Солигорске, Борисове, в Могилевской — в семи (Бобруйск, Могилев, Горки, Климовичи). В Минске открыто 13 пунктов регистрации на ЦТ.

Людмила Высоцкая напомнила, что регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании началась 2 мая. Пункты работают в рабочие дни с 9.00 до 19.00, а также в субботу 13 и 27 мая с 9.00 до 18.00.

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Оплачивается прием и оформление документов для участия абитуриентов в ЦТ через ЕРИП в размере 0,1 базовой величины (Br2,3) за один учебный предмет.

Регистрация на ЦТ продлится по 1 июня. Абитуриентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление на одном из государственных языков Беларуси, оплатить прием и оформление документов для участия в ЦТ. В случае невозможности прибытия в пункт регистрации по уважительной причине документы могут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители, действующие на основании доверенности. Если абитуриент попытается зарегистрироваться для прохождения ЦТ более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний, он будет допущен к участию только по четырем первым учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые зарегистрировался. Это исключает злоупотребления со стороны тех, кто захочет обмануть компьютерную систему и зарегистрироваться на большее число предметов.

Централизованное тестирование по белорусскому языку пройдет 12 июня, русскому языку — 14 июня, обществоведению — 16 июня, математике — 18 июня, биологии — 20 июня, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 22 июня, химии — 24 июня, физике — 26 июня, истории Беларуси — 28 июня, географии — 30 июня, всемирной истории (новейшее время) — 2 июля. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля. Подробная информация о пунктах регистрации ЦТ представлена на сайте Республиканского института контроля знаний.

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