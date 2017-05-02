В Индонезии умер самый старый мужчина в мире
В индонезийской провинции Центральная Ява на 146-м году жизни умер старейший в мире мужчина Мба Гхото. Об этом сообщает The Guardian.
В индонезийской провинции Центральная Ява на 146-м году жизни умер старейший в мире мужчина Мба Гхото. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Гхото, он родился в декабре 1870 года. Ему было 43 года в начале первой мировой войны и 70 лет во время второй мировой войны.
Мба Гхото не был признанным самым старым человеком в мире, поскольку Индонезия начала регистрировать новорожденных только в 1900 году.
У него осталось пять детей, 12 внуков, 17 правнуков и два праправнука.