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14:42 (мск), источник: Газета.Ру

В Индонезии умер самый старый мужчина в мире

В индонезийской провинции Центральная Ява на 146-м году жизни умер старейший в мире мужчина Мба Гхото. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Гхото, он родился в декабре 1870 года. Ему было 43 года в начале первой мировой войны и 70 лет во время второй мировой войны.

Мба Гхото не был признанным самым старым человеком в мире, поскольку Индонезия начала регистрировать новорожденных только в 1900 году.

У него осталось пять детей, 12 внуков, 17 правнуков и два праправнука.

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