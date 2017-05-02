Еще одному жителю Башкирии пришел баран вместо планшета

Очередному жителю Башкирии прислали статуэтку барана вместо автомобильного планшета.

Обман, как и прошлый раз, был рассчитан на экономного покупателя. На специальном сайте проводили «распродажу» автомобильной электроники. За новенький планшет с видеорегистратором мошенники попросили всего четыре тысячи рублей. Потенциальных покупателей успокоили, мол, посылку нужно будет оплатить только после получения.

Вскоре 65-летнему мужчине пришло уведомление о том, что посылка пришла на почту. Пенсионер оплатил бандероль. Вот только внутри на него смотрел веселый керамический барашек. Мужчина обратился за помощью в полицию.