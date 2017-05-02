Молдаване получат возможность избежать депортации из России

Как сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комиссии президентского СПЧ по миграционной политике Евгения Боброва, сейчас в МВД готовится законопроект о добровольном выезде под надзором полиции.

Суть этой процедуры заключается в том, что иностранный гражданин, совершивший незначительное административное правонарушение, не депортируется, а за свой счет покупает билет в присутствии сотрудников полиции и уезжает на родину.

По словам Евгения Боброва, для многих нарушителей такая процедура будет предпочтительнее депортации, а для государства это удобнее, поскольку снимает с него расходы на выдворение.

Отметим, в случае, когда депортация невозможна (не имеется оснований для ее проведения), иностранец может быть выслан из принимающего государства в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан государства и других лиц.