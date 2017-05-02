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15:26 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани закрывается для движения ул. Танковая

Также будет ограничено движение по ул. Г. Тукая.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 2 мая). В Казани со 2 по 10 мая будет закрыто движение транспорта по ул. Танковая. Ограничение будет действовать с 20.00 до 6.00 в направлении движения от Танкового кольца в сторону ул. Мавлютова.

Закрытие связано с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия. Также в связи с дорожными работами со 2 мая частично ограничено движение по ул. Г. Тукая от ул. Татарстан до площади Вахитова, сообщает пресс-служба Мэрии Казани.

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