В Казани закрывается для движения ул. Танковая

(Город Казань KZN.RU, 2 мая). В Казани со 2 по 10 мая будет закрыто движение транспорта по ул. Танковая. Ограничение будет действовать с 20.00 до 6.00 в направлении движения от Танкового кольца в сторону ул. Мавлютова.

Закрытие связано с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия. Также в связи с дорожными работами со 2 мая частично ограничено движение по ул. Г. Тукая от ул. Татарстан до площади Вахитова, сообщает пресс-служба Мэрии Казани.