Гран-при воронежского кинофестиваля «Новый горизонт» получил фильм из Германии

Международный молодежный фестиваль короткометражного кино и анимации «Новый горизонт» назвал лауреатов 2017 года в воскресенье, 30 апреля. В шорт-лист воронежского фестиваля вошло 62 киноленты: из них выбрали 15 победителей.

Гран-при «Нового горизонта» получила немецкий режиссер Софи Линненбаум за «Фотографии» (Pix). Фильм показывает жизнь одной семьи в фотокарточках. Первое фото с ребенком в роддоме, первый день рождения, первый класс, выпускной, институт, свадьба — у каждого есть подобные фотоархивы.

— Мне очень этот фильм понравился: в создание вложили много сил. События в нем происходят с немецкой четкостью. Самое интересное — посыл: вся наша жизнь — это просто череда фотографий, — прокомментировал корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель кинофестиваля Евгений Лебедь.

Приз зрительских симпатий получил российский фильм «Время последних романтиков». Во время показов номинантов зрители отмечали своего фаворита в специальном буклете и отдавали организаторам. В результате победителем стала лента Светланы Сухановой. Это фильм о дружбе, о желании жить, о том, что мечты имеют право на исполнение — и неважно, сколько осталось до конца: десятилетия или минута.

Российские авторы выиграли еще в восьми номинациях. Лучшим актером стал Дмитрий Кривощапов («У меня есть брат»), лучшей актрисой — Светлана Ходченкова («Мама»). Приз за лучшую режиссуру забрала Дина Великовская, лента «Кукушка». Победителем в номинации «Лучший детский фильм» стал «Два трамвая» Светланы Андриановой. Лучшей афишей к фильму признали творение художников для ленты Алексея Медведева «Заложница». Приз от Совета ректоров вузов Воронежской области получил Илья Антоненко с работой «Шоколадный ветер», приз имени Сталя Пензина — Александр Мальгин, «Восхождение». Полный список победителей «Нового горизонта» доступен в группе фестиваля в соцсети.

— В этом году было много трудностей, но нам все равно удалось провести фестиваль на очень высоком уровне. Меня поразил режиссер Юрий Быков. Он не считает себя звездой и не любит говорить о себе. Он работает за идею, за любовь к искусству. Общаясь с ним, ты это прекрасно чувствуешь, — прокомментировал руководитель пресс-службы кинофестиваля Александр Тишуков.