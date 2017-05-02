Найденные у Китайгородской стены артефакты покажут москвичам
Власти объявили конкурс на разработку витрин для их экспонирования.
Власти объявили конкурс на разработку витрин для их экспонирования.
Столичные власти объявили конкурс на разработку витрин для экспонирования археологических артефактов, обнаруженных у Китайгородской стены во время проведения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица». Об этом сообщается в релизе московского департамента по конкурентной политике, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ во вторник, 2 мая.
«Согласно документации площадь витрин составит 500 квадратных метров. Они должны вмещать экспонаты весом не менее 500 килограммов», — отмечается в релизе.
Участники конкурса также должны будут подготовить проекты подсветки экспонатов, наружного освещения и системы видеонаблюдения. Подать заявки можно до 23 мая этого года.
Всего в ходе подготовительных работ по программе «Моя улица» московские археологи обнаружили более 150 артефактов. Главной находкой стала тайная комната у основания Китайгородской стены, которую могут открыть для посетителей.