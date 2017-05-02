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15:47 (мск), источник: Мослента

Найденные у Китайгородской стены артефакты покажут москвичам

Власти объявили конкурс на разработку витрин для их экспонирования.

Источник: Агентство «Москва»

Столичные власти объявили конкурс на разработку витрин для экспонирования археологических артефактов, обнаруженных у Китайгородской стены во время проведения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица». Об этом сообщается в релизе московского департамента по конкурентной политике, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ во вторник, 2 мая.

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«Согласно документации площадь витрин составит 500 квадратных метров. Они должны вмещать экспонаты весом не менее 500 килограммов», — отмечается в релизе.

Участники конкурса также должны будут подготовить проекты подсветки экспонатов, наружного освещения и системы видеонаблюдения. Подать заявки можно до 23 мая этого года.

Всего в ходе подготовительных работ по программе «Моя улица» московские археологи обнаружили более 150 артефактов. Главной находкой стала тайная комната у основания Китайгородской стены, которую могут открыть для посетителей.

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