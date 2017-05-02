Полиция: на красноярских улицах стало безопаснее

Всего за это время в регионе зарегистрировали 5844 преступления — это на 19,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период на 23,6% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (947), в том числе на 22,7% — убийств. Однако уровень преступности в Красноярском крае все еще выше, чем в среднем по Сибири, и существенно выше, чем по России.

«Анализ оперативной обстановки в целом показывал рост общего показателя раскрываемости преступлений, который составил 56,2%. Более эффективно стражи порядка работали над раскрытием таких значимых составов, как умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, кражами из квартир и автомототранспорта, хулиганства, фальшивомонетничества, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и оружия», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Профилактические меры помогли на четверть (-24,5%) сократить число преступлений, совершенных в общественных местах, и почти на 15% (-14,2%) — на улицах. Меньше произошло грабежей (-14,5%) и мошенничеств (-5%).

Позитивная динамика отмечается и в сфере предупреждения преступлений среди несовершеннолетних и пьяных — зафиксировано снижение криминальной активности на 47,3% и 16,6% соответственно.