Под Петербургом серым жабам помогут перейти через дорогу

В заказнике «Сестрорецкое болото» сейчас началась массовая миграция серых жаб через дорогу, идущую вдоль Сестрорецкого Разлива на Глухое озеро.

Акция по переносу мигрирующих земноводных пройдет 3 мая. Поучаствовать в спасении жаб может любой желающий, специальный инвентарь для этого не требуется.

«Целью мероприятия является предотвращение гибели жаб под колесами автотранспорта. Частота проезда автотранспорта — одна машина за 10 минут (скорость передвижения — до 30 километров в час), поэтому участие в акции не представляет опасности для жизни волонтеров», — сообщают в комитете.

Обыкновенная жаба, или серая жаба, является самой крупной жабой, обитающей в Европе. Серая жаба передвигается по земле шагая, а не прыгая. Прыгание жаба использует только, когда чувствует опасность.