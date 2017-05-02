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15:52 (мск), источник: РИА Новости

Под Петербургом серым жабам помогут перейти через дорогу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — РИА Новости. Акцию по спасению серых жаб проведут под Петербургом — все желающие смогут помочь переносить их на руках через опасную дорогу вдоль Сестрорецкого Разлива, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Источник: РИА Новости

В заказнике «Сестрорецкое болото» сейчас началась массовая миграция серых жаб через дорогу, идущую вдоль Сестрорецкого Разлива на Глухое озеро.

Акция по переносу мигрирующих земноводных пройдет 3 мая. Поучаствовать в спасении жаб может любой желающий, специальный инвентарь для этого не требуется.

«Целью мероприятия является предотвращение гибели жаб под колесами автотранспорта. Частота проезда автотранспорта — одна машина за 10 минут (скорость передвижения — до 30 километров в час), поэтому участие в акции не представляет опасности для жизни волонтеров», — сообщают в комитете.

Обыкновенная жаба, или серая жаба, является самой крупной жабой, обитающей в Европе. Серая жаба передвигается по земле шагая, а не прыгая. Прыгание жаба использует только, когда чувствует опасность.

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