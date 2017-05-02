«Апофеоз пошлости»: в РПЦ заявили, что уже посмотрели «Матильду»

«Я его видел. И я сказал Алексею Ефимовичу (Учителю) после просмотра: “Ничего хорошего о вашем фильме я сказать не могу”. Он расстроился, может быть, даже обиделся», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия-24».

Он уточнил, что видел картину «в состоянии полуфабриката» — там было что-то «не доделано». При этом он не думает, что «там что-то изменилось по существу» и что в фильме «можно что-то изменить».

«Причем я должен сказать, что он еще года два или три назад ко мне приходил, показывал проект этого фильма. Он даже хотел, чтобы я принимал в нем какое-то участие — например, чтобы там использовалась моя музыка», — рассказал глава ОВЦС.

Митрополит заверил, что история представлена в «карикатурном свете». Об этом свидетельствует начало кинокартины.