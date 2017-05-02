«Апофеоз пошлости»: в РПЦ заявили, что уже посмотрели «Матильду»

«Я его видел. И я сказал Алексею Ефимовичу (Учителю) после просмотра: “Ничего хорошего о вашем фильме я сказать не могу”. Он расстроился, может быть, даже обиделся», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия-24».
Он уточнил, что видел картину «в состоянии полуфабриката» — там было что-то «не доделано». При этом он не думает, что «там что-то изменилось по существу» и что в фильме «можно что-то изменить».
«Причем я должен сказать, что он еще года два или три назад ко мне приходил, показывал проект этого фильма. Он даже хотел, чтобы я принимал в нем какое-то участие — например, чтобы там использовалась моя музыка», — рассказал глава ОВЦС.
Митрополит заверил, что история представлена в «карикатурном свете». Об этом свидетельствует начало кинокартины.
Бегает по сцене Мариинского театра эта балерина (Матильда Ксешинская — ред.). У нее срывается лифчик и появляется обнаженная грудь. И вот она с этой грудью бегает, наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. Вот с этой пошлости начинается, и так весь фильм продолжается
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата
У Церкви, по его словам, «особое отношение» к императору Николаю II. «Конечно, можно сказать: “Не нравится — не смотрите”. Но речь идет, как мне кажется, о нашем национальном достоянии, о нашей истории. Мы не должны плевать в свою историю. Мы не должны людей такого уровня и такого масштаба как последний русский император подвергать такому публичному унижению, показывая его так, как показано в этом фильме», — заявил он.
Режиссер картины Алексей Учитель, комментируя споры вокруг картины, назвал дискуссию бесполезной и ненужной. «Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления», — заявил он.
«Матильда» посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай Второй. Заглавную роль сыграет польская актриса Михалина Ольшанска, а Николая Второго — немец Ларс Айдингер. Бюджет ленты составил 25 миллионов долларов. Премьера в России должна состояться осенью этого года.