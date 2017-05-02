Ветераны войны смогут 2 дня бесплатно ездить в автобусах в Петербурге

В Петербурге ветераны Великой Отечественной войны на 2 дня получат право бесплатного проезда в городских и пригородных автобусах, сообщает ГУП «Пассажиравтотранс». Акция проходит в Северной столице 8 и 9 мая.

Бесплатно в автобусах смогут проехать инвалиды и ветераны ВОВ, а также узники фашистских концлагерей, независимо от их гражданства и места жительства.

Для участия в акции необходимо будет предъявить удостоверение.