Пациенты психиатрической больницы пожаловались на ограничение телефонных разговоров

После обращения сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека посетил психиатрический стационар в деревне Байболовке, где оценил условия проживания пациентов, а также поговорил с ними на предмет жалоб.

В ходе проверки были выявлены нарушения соблюдения закона «О психиатрической помощи» в части предоставления права пользования телефоном. Также в медицинском учреждении пациенты спали на плохих кроватях и матрасах, в туалетной комнате отсутствовали разделительные стенки.

Все материалы выездной проверки были направлены главному врачу Пермской краевой клинической психиатрической больницы для устранения нарушений, а также в Министерство здравоохранения Пермского края.

В результате были закуплены новые кровати, проведен ряд организационных мероприятий по согласованию времени пользования мобильными телефонами, учтены другие пожелания пациентов.