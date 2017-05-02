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15:24 (мск), источник: Новости Перми

Пациенты психиатрической больницы пожаловались на ограничение телефонных разговоров

В адрес краевого омбудсмана поступило коллективное обращение пациентов отделения принудительного лечения Пермской краевой клинической психиатрической больницы. Люди жаловались, что им запрещают пользоваться личными вещами и много говорить по мобильным телефонам.

После обращения сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека посетил психиатрический стационар в деревне Байболовке, где оценил условия проживания пациентов, а также поговорил с ними на предмет жалоб.

В ходе проверки были выявлены нарушения соблюдения закона «О психиатрической помощи» в части предоставления права пользования телефоном. Также в медицинском учреждении пациенты спали на плохих кроватях и матрасах, в туалетной комнате отсутствовали разделительные стенки.

Все материалы выездной проверки были направлены главному врачу Пермской краевой клинической психиатрической больницы для устранения нарушений, а также в Министерство здравоохранения Пермского края.

В результате были закуплены новые кровати, проведен ряд организационных мероприятий по согласованию времени пользования мобильными телефонами, учтены другие пожелания пациентов.

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