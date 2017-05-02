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15:33 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске из-за легкоатлетического забега перекроют некоторые дороги

Движение будет ограничено в разных районах города.

Источник: Reuters

Некоторые дороги перекроют из-за легкоатлетического забега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дороги с 10 по 14 мая будут перекрыты для всех видов транспорта.

Департамент общественной безопасности сообщает, что 10 мая с 10.30 до 13.00 перекроет следующие дороги:

  • бульвар Петухова;
  • улица Андрианова (от бульвара Инженеров до проспекта Культуры);

11 мая с 10.30 до 13.00 будут перекрыты:

  • улица Перелета (от проспекта Комарова до улицы Ватутина);
  • межквартальный проезд (от дома № 13-А по улице Лукашевича до улицы Перелета);
  • улица Путилова, четная сторона улицы Ватутина (от улицы Перелета до дублера улицы Лукашевича);

12 мая ограничат движение по улице Ивана Алексеева на участке от дома № 4 до набережной Тухачевского.

С 10.30 до 14.00 13 мая движение транспорта ограничат на улицах:

  • улица Петра Осминина (на участке от проспекта Космического до улицы 75-й Гвардейской бригады);
  • улица 75-й Гвардейской бригады (на участке от улицы 50 лет ВЛКСМ до улицы Петра Осминина);
  • улица 50 лет ВЛКСМ (на участке от улицы Романенко до улицы 75-й Гвардейской бригады);
  • улица Романенко (на участке от проспекта Космического до улицы 50 лет ВЛКСМ).

С 10.30 до 13.00 14 мая перекроют:

  • бульвар Победы на участке от улицы В. Иванова до Иртышской набережной;
  • Иртышская набережная на участке от улицы Циолковского до улицы Рождественского;
  • улица Ф. Крылова на участке от улицы Серова до Иртышской набережной;
  • улица В. Иванова на участке от улицы Ф. Крылова до бульвара Победы;
  • улица А. Маркова на участке от улицы Серова до улицы В. Иванова;
  • улица П. Ильичева на участке от улицы А. Маркова до дома № 3 по улице П. Ильичева;
  • межквартальный проезд на участке от дома № 3 по улице П. Ильичева до улицы В. Иванова.

Специалисты установят временные дорожные знаки, водителей просят быть внимательными и корректировать свой маршрут с учётом изменений.

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