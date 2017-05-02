В Омске из-за легкоатлетического забега перекроют некоторые дороги

Некоторые дороги перекроют из-за легкоатлетического забега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Дороги с 10 по 14 мая будут перекрыты для всех видов транспорта.
Департамент общественной безопасности сообщает, что 10 мая с 10.30 до 13.00 перекроет следующие дороги:
- бульвар Петухова;
- улица Андрианова (от бульвара Инженеров до проспекта Культуры);
11 мая с 10.30 до 13.00 будут перекрыты:
- улица Перелета (от проспекта Комарова до улицы Ватутина);
- межквартальный проезд (от дома № 13-А по улице Лукашевича до улицы Перелета);
- улица Путилова, четная сторона улицы Ватутина (от улицы Перелета до дублера улицы Лукашевича);
12 мая ограничат движение по улице Ивана Алексеева на участке от дома № 4 до набережной Тухачевского.
С 10.30 до 14.00 13 мая движение транспорта ограничат на улицах:
- улица Петра Осминина (на участке от проспекта Космического до улицы 75-й Гвардейской бригады);
- улица 75-й Гвардейской бригады (на участке от улицы 50 лет ВЛКСМ до улицы Петра Осминина);
- улица 50 лет ВЛКСМ (на участке от улицы Романенко до улицы 75-й Гвардейской бригады);
- улица Романенко (на участке от проспекта Космического до улицы 50 лет ВЛКСМ).
С 10.30 до 13.00 14 мая перекроют:
- бульвар Победы на участке от улицы В. Иванова до Иртышской набережной;
- Иртышская набережная на участке от улицы Циолковского до улицы Рождественского;
- улица Ф. Крылова на участке от улицы Серова до Иртышской набережной;
- улица В. Иванова на участке от улицы Ф. Крылова до бульвара Победы;
- улица А. Маркова на участке от улицы Серова до улицы В. Иванова;
- улица П. Ильичева на участке от улицы А. Маркова до дома № 3 по улице П. Ильичева;
- межквартальный проезд на участке от дома № 3 по улице П. Ильичева до улицы В. Иванова.
Специалисты установят временные дорожные знаки, водителей просят быть внимательными и корректировать свой маршрут с учётом изменений.