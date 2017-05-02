В Похвистневе приведут в порядок дорогу по улице Революционной
Прием заявок на участие в аукционе по ремонту дороги по ул. Революционной в Похвистневе завершится 15 мая, сообщается на сайте госзакупок.
Прием заявок на участие в аукционе по ремонту дороги по ул. Революционной в Похвистневе завершится 15 мая, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет отремонтировать участок от ул. Революционной, 221 до железнодорожного переезда и от ул. Революционной, 54 до автотрассы
Согласно документации, общая протяженность участков составляет 1,4 погонных метра.
На все работы выделят 12,8 млн руб. из областного и местного бюджетов.
Прием заявок завершится 19 мая.