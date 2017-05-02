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15:37 (мск), источник: Volga News

В Самарской области в колониях начала работать «Зонателеком»

С сентября 2016 г. в колониях Самарской области начали устанавливать стационарные таксофоны — так в области появился оператор связи «Zonatelecom».

На сайте компании отмечается, что владельцем этой марки является ООО «Объединенная сервисная служба Тулы» (ООО «ОССТ»), и в рамках проекта, разработанного для тех, кто отбывает наказание в спецучреждениях, предусмотрены три вида услуг: телефонная связь, видеопереговоры и электронная переписка.

У нас в области пока что есть лишь таксофонные аппараты. Чтобы связаться с родственниками, заключенный может купить карточку номиналом от 30 до 1000 руб. в магазине при колонии, либо такую карту могут приобрести ему родственники по интернету, а потом просто пополнять ее баланс в личном кабинете.

«В настоящее время во всех исправительных учреждениях установлены и введены в эксплуатацию 149 таксофонных аппаратов системы “Zonatelecom”, — сообщили в УФСИН России по Самарской области. — Между исправительными учреждениями и компанией “Zonatelecom” заключены договоры безвозмездного пользования имуществом — о предоставлении услуг IР-телефонии».

В ведомстве считают, что такая услуга заключенным пойдет на пользу, поможет уменьшить число «контрафактных» мобильников в колониях и как результат снизить число телефонных мошенничеств.

Для сравнения в 2015 г. у заключенных в Самарской области было изъято 1536 сотовых телефонов, а в 2016 г. — 1405. При помощи аппаратов Zonatelecom мошенничеств не совершалось, во всяком случае, об этом пока не известно.

Между тем, как мы писали ранее, за первый квартал 2017 г. самарские полицейские уже зафиксировали 448 фактов телефонного мошенничества, что составляет 38% от общего числа уголовных дел, возбужденных по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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