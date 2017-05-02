Почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» присвоено 21 нижегородцу
Всего за период с 2005 года по 2016 год почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» присвоено 760 ветеранам.
Всего за период с 2005 года по 2016 год почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» присвоено 760 ветеранам.
Почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» присвоено 21 нижегородцу.
Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания Нижегородской области, 2 мая в Нижегородском кремле состоялось торжественное мероприятие по присвоению Почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области».
Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский и заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина вручили награды 21 нижегородцу. Данное звание присваивается за личные заслуги и высокие результаты, достигнутые ветеранами в период после выхода на пенсию в различных сферах трудовой деятельности, за большой вклад в развитие ветеранского движения, других направлений общественной деятельности, имеющих высокое общественное значение и обеспечивающих существенный вклад в развитие Нижегородской области.
«Заслуженный ветеран Нижегородской области» — это не просто награда, это наша благодарность за ежедневный труд, который ветераны ведут в своих районах. За ними стоят ветеранские организации, много дел и проектов. В преддверии Дня Победы хочется пожелать ветеранам крепкого здоровья, долгой жизни и неиссякаемой энергии, пусть они остаются такими же активными, — отметила Ольга Щетинина.
Напомним, в 2005 году к 60-летию Победы правительством Нижегородской области учреждено почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Ежегодно это звание присваивается нижегородцам — ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов, пенсионерам Нижегородской области.
Всего за период с 2005 года по 2016 год почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» присвоено 760 ветеранам.