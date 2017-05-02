Почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» присвоено 21 нижегородцу.

Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания Нижегородской области, 2 мая в Нижегородском кремле состоялось торжественное мероприятие по присвоению Почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области».

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский и заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина вручили награды 21 нижегородцу. Данное звание присваивается за личные заслуги и высокие результаты, достигнутые ветеранами в период после выхода на пенсию в различных сферах трудовой деятельности, за большой вклад в развитие ветеранского движения, других направлений общественной деятельности, имеющих высокое общественное значение и обеспечивающих существенный вклад в развитие Нижегородской области.

«Заслуженный ветеран Нижегородской области» — это не просто награда, это наша благодарность за ежедневный труд, который ветераны ведут в своих районах. За ними стоят ветеранские организации, много дел и проектов. В преддверии Дня Победы хочется пожелать ветеранам крепкого здоровья, долгой жизни и неиссякаемой энергии, пусть они остаются такими же активными, — отметила Ольга Щетинина.

Напомним, в 2005 году к 60-летию Победы правительством Нижегородской области учреждено почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Ежегодно это звание присваивается нижегородцам — ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов, пенсионерам Нижегородской области.

Всего за период с 2005 года по 2016 год почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» присвоено 760 ветеранам.