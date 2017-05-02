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15:57 (мск), источник: Водитель Петербурга

Ремонт на Тучковом: мост закрыли и для пешеходов

Полностью ремонт переправы должны закончить в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

Тучков мост теперь закрыт не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Такую информацию 2 мая передает корреспондент «Водителя Петербурга».

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Закрытие, очевидно, связано с ремонтными работами на переправе. Напомним, что полное перекрытие Тучкова моста для движения автомобилей произошло 23 апреля. Пешеходам изначально можно было проходить.

Работы должны быть частично завершены 6 мая. Именно в этот день движение будет возвращено к первоначальной схеме: в одну сторону с Васильевского острова к проспекту Добролюбова.

Полностью ремонт переправы должны закончить в 2018 году.

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