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15:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинские общественники нашли причину неприятного запаха в воздухе

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля, ФедералПресс. В областную экологическую приемную поступило более 150 жалоб челябинцев на грязный воздух и запах гари.

Директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков рассказал «ФедералПресс», что основная масса обращений поступает от жителей Металлургического, Калининского и Центрального районов Челябинска.

Горожан беспокоит сильных химический запах. Общественные инспекторы проверили информацию о выбросах с городской свалки и ТЭЦ, но доказательств этому не нашли.

Предположительным источником запаха называют предприятие «Мечел-кокс».

«По нашим наблюдениям, одним из источников выбросов стал Коркинский разрез, а также ряд малых предприятий, которые не соблюдали режим неблагоприятных метеоусловий, и крупные предприятия, не снизивших свою производительность», — заметил Безруков.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее прокуратура Челябинской области проверила работу троицкого предприятия ООО «Синтез». Обнаружено, что завод нарушал нормы хранения нефтепродуктов, в результате чего вредные выбросы загрязняли воздух. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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