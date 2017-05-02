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15:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае живут 987 участников Великой Отечественной войны

В четырёх территориях региона их уже не осталось.

Ветераны Великой Отечественной воны и труженики тыла получат персональные поздравления Президента РФ В. В. Путина. Почта России начинает рассылку писем сегодня, 2 мая. Именные поздравления в Прикамье вручат почти 27 тысячам человек, сообщили в Пенсионном фонде по Пермскому краю.

Из всех получателей президентских писем самая большая категория — труженики тыла (25092 человека). 987 — участники Великой Отечественной войны. 290 из них — инвалиды. Поздравления также получит жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и те, кто относятся к категории инвалидов и участников ВОВ, но не принимали участия в боевых действиях.

В пенсионном фонде рассказали, что списки ветеранов год от года становятся короче. По сравнению с прошлым годом, их стало меньше на 5682 человека. Больше всего ветеранов — 9626 — проживает в краевом центре. В Кунгуре в этом году примут поздравления 1206 человек, в Березниках — 1187, в Чайковском — 1163. В Кочевском районе проживают 87 ветеранов, в Гайнском — 90. Прочти все — труженики тыла. В Усольском, Частинском, Юрлинском и Косинском районах в живых не осталось уже ни одного участника войны. Там в этом году поздравят лишь тружеников тыла и нескольких «блокадников».

Письма за подписью Президента адресаты получат лично в руки. При отсутствии ветеранов по указанным адресам сотрудники Почты России и Пенсионного фонда будут уточнять данные. Если пожилые люди сменили место жительства, письма принесут по новым адресам. Если отсутствуют временно — почтальоны будут доставлять поздравления несколько раз в течение месяца.

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