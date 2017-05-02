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15:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

200 автобусов закупит администрация Нижнего Новгорода в 2017 году

50 автобусов уже пришли на транспортное предприятие и готовятся к выходу на линии.

200 автобусов закупят для пассажиров Нижнего Новгорода в 2017 году, сообщает городская администрация.

По словам исполняющего обязанности директора департамента транспорта и связи Валерия Лунева, в настоящее время 50 автобусов уже пришли на транспортное предприятие, где проходят стадию оформления и готовятся к выходу на линии. Они отправятся в первый рейс примерно через месяц.

«Кроме того, в первой декаде июня мы намерены провести аукцион на покупку 50 автобусов среднего класса вместимости, а во второй декаде в наших планах публичные торги еще на 100 автобусов большой вместимости», — уточнил Валерий Лунев.

На сегодняшний день муниципальный автобусный парк города насчитывает 525 единиц подвижного состава, после приобретения еще 200 единиц парк обновится на 70%.

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