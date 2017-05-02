Более тысячи человек примут участие в акции «Пост № 1» в Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, участники акции выставляют «Пост № 1» у мемориалов и обелисков защитникам Отечества. Лучшие почетные караулы несут вахту в Екатеринбурге у мемориала «Вечный огонь» на площади Уральских коммунаров, где возложена земля с мест захоронений уральцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и на Широкореченском мемориальном комплексе, где увековечены имена умерших от ран солдат и офицеров в эвакогоспиталях Свердловска.

В мероприятиях участвуют 34 отряда из 22 муниципальных образований Свердловской области, всего более тысячи человек. График акции «Пост № 1»:

— у мемориала «Вечный огонь» с 10.00 до 18.00 с 24 апреля по 9 мая;.

— на Широкореченском мемориальном комплексе с 12.00 до 18.00 5, 6, 8 мая.