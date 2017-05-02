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15:59 (мск), источник: Nakanune.ru

В свердловской Госавтоинспекции сделали заявление о «блокировке» протестующих дальнобойщиков на ЕКАД

В свердловской Госавтоинспекции прокомментировали ситуацию вокруг «блокировки» протестующих против «Платона» дальнобойщиков на ЕКАД.

Напомним, как ранее сообщили сами протестующие, сегодня на место стоянки водителей грузовиков приехал трактор и окопал всю территорию таким образом, что выехать с нее стало невозможно. По их словам, трактор приехал вместе с полицейскими и сотрудниками ГИБДД «по распоряжению Демина (руководитель областной Госавтоинспекции, прим)».

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«На 30 км ЕКАД владельцем автодороги проведены работы в целях восстановления водоотвода, а также в целях исключения несанкционированных съездов с автомобильной дороги. Никаких действий по затруднению движения грузовых авто начальник УГИБДД Свердловской области не предпринимал», — прокомментировали ситуацию Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, 27 марта на 47-м км ЕКАД прошла акция протеста свердловских дальнобойщиков против «Платона». Митинг прошел в рамках общероссийской акции. Водители большегрузов требуют полной отмены системы взимания платы «Платон». С того же дня свердловские дальнобойщики начали бессрочную акцию протеста.

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