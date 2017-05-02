В свердловской Госавтоинспекции сделали заявление о «блокировке» протестующих дальнобойщиков на ЕКАД

Напомним, как ранее сообщили сами протестующие, сегодня на место стоянки водителей грузовиков приехал трактор и окопал всю территорию таким образом, что выехать с нее стало невозможно. По их словам, трактор приехал вместе с полицейскими и сотрудниками ГИБДД «по распоряжению Демина (руководитель областной Госавтоинспекции, прим)».

«Боятся, что к нам присоединятся другие водители». На ЕКАД заблокировали лагерь бастующих дальнобойщиков

«На 30 км ЕКАД владельцем автодороги проведены работы в целях восстановления водоотвода, а также в целях исключения несанкционированных съездов с автомобильной дороги. Никаких действий по затруднению движения грузовых авто начальник УГИБДД Свердловской области не предпринимал», — прокомментировали ситуацию Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, 27 марта на 47-м км ЕКАД прошла акция протеста свердловских дальнобойщиков против «Платона». Митинг прошел в рамках общероссийской акции. Водители большегрузов требуют полной отмены системы взимания платы «Платон». С того же дня свердловские дальнобойщики начали бессрочную акцию протеста.