В Стерлитамаке не осталось подтопленных дворов

По сообщению республиканского МЧС, 1 мая вода еще оставалась на четырех придомовых территориях. Подтопленными они были в течение недели.

Пик паводка на Белой в городе пришелся на 25 апреля — 5,06 м. Сейчас уровень реки составляет 3,19 метра (+20 см за последние сутки). Уровень Ашкадара остается прежним — 1,4 метра. Уровень Стерли уменьшился на 7 см и составляет 2,8 метра, по данным стерлитамакской ЕДДС.